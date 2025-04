Volejbalisti VKP Bratislava spravili dôležitý krok k titulu. V Komárne zvládli päťsetovú drámu

František Ogurčák, tréner Komárna: „Nevydržali sme hrať tak ako prvé dva sety. VKP začalo byť agresívnejšie, my sme poľavili. Momentum zápasu sa vie rýchlo obrátiť. Je to pre nás asi poučenie, že vo volejbale je jedno, koľko vyhrávate, stále musíme dosiahnuť 75 bodov na víťazstvo. Bohužiaľ, poľavenie v treťom sete nás stálo víťazstvo.“

Robin Pělucha, tréner Bratislavy: „Komárno hralo výborne od začiatku, tie dva sety zahralo výborne. My sme hrali proste to, čo sme vedeli, ale boli vždy o krok napred. Potom sme to prestriedali, chalani sa chytili. Takto sa bude hrať s Komárnom, takto sa hrá finále. Po každej lopte musíme ísť, teraz to vyšlo nám. Po prehre 0:3 doma sme potrebovali zabrať, našťastie chalani vydržali tlak. Určite sa ukázal charakter.“