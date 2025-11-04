Skvelý vstup Brusna do európskej súťaže. Žilina sa lúči už v úvodnom kole

VK Pirane Brusno sa radujú.
VK Pirane Brusno sa radujú. (Autor: TASR)
4. nov 2025 o 21:19
Brusno pôjde do odvety s výhodou.

ŽILINA. Volejbalistky VA Uniza Žilina prehrali s Holte IF aj v odvetnom stretnutí 1. kola Challenge Cupu.

Na palubovke dánskeho družstva podľahli rovnakým výsledkom ako v domácom prostredí 1:3 na sety a do ďalšej fázy postúpil ich súper.

Lepší vstup do úvodného kola zaznamenali hráčky VK PIRANE Brusno, ktoré doma zdolali nórsky TIF Viking Bergen 3:1.

Challenge Cup, 1. kolo

1. zápas:

VK PIRANE BRUSNO – TIF Viking Bergen 3:1 (-22, 11, 19, 20)

Trvanie: 95 minút

Rozhodcovia: Asgarovová (Azer.), Dos Santos (Ír.), 200 divákov

Odveta:

Holte IF - VA UNIZA ŽILINA 3:1 (-22, 19, 15, 19)

Trvanie: 103 minút

Rozhodcovia: Gudmundsson (Isl.), Burheimová (Nór.), 452 divákov

/prvý zápas: 3:1, postúpilo Holte/

    
    
    
    
