Volejbalistky Brusna neuspeli v úvodnom zápase. Slovinský líder vyhral v troch setoch

Prvý zápas - 2. kolo Challenge Cupu
Brusno - GEN-I-Volley Nova Gorica 0:3 (-18, -18, -17)
74 minút, rozhodovali: Hladišová (ČR), Petrovská (S.Mac.)
Volejbalistky VK Pirane Brusno neuspeli v úvodnom zápase 2. kola Challenge Cupu. V stredajšom stretnutí v Slovenskej Ľupči prehrali s lídrom slovinskej ligy GEN-I Volley Nova Gorica 0:3 na sety. Odveta na palubovke súpera je na programe 3. decembra o 19.00 h.
Postupujúci sa v osemfinále stretne s rumunským tímom Lugoj. Brusnianky sú po vypadnutí Slovana Bratislava a Žiliny jediným slovenským ženským tímom, ktorý ešte účinkuje v pohárovej sezóne.
Hlasy po zápase
Milan Bratič, tréner VK Pirane: „Tento zápas sme hrali proti dvom súperom – Novej Gorici a samým sebe. Nedá sa hrať takto. Nebol som nijako nadšený z hry nášho súpera, ale nahnevaný som na výkon svojho družstva. Zápas sme stratili v prvom sete, ktorý sme si prehrali obrovským množstvom vlastných chýb a zlyhal nám herný plán. Do odvety musíme zmeniť úplne všetko a pripraviť sa na ňu lepšie.“