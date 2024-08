Slovenská hliadka juniorov získala na ME medailu, mužom a ženám sa nedarilo

Muži do 23 rokov nastúpili v zostave David Štaffen, Samuel Krajčí a Ľudovít Macúš a patrilo im 9. miesto s mankom 23,03 s a 12 trestnými sekundami.

V ďalších tímových súťažiach C1 sa Slovákom v piatok nedarilo. Ženy do 23 rokov v zložení Emanuela Luknárová, Ivana Chlebová a Petronela Ižová obsadili 8. miesto, keď minuli jednu bránku a zaznamenali celkovo 54 trestných sekúnd.

V individuálnych kanoistických súťažiach postúpili všetky slovenské lode z kvalifikácie do semifinále.

Už v prvých jazdách uspeli Macúš a Krajčí v C1 do 23 rokov, Ivana Chlebová a Emanuela Luknárová v C1 do 23 rokov, Egyházy, Riegel a Čársky v C1 juniorov a Alexandra Vajsová v C1 junioriek. Iba Štaffen potreboval v C1 do 23 rokov opravnú jazdu.