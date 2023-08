Stanovská s najväčším úspechom v kariére. Vypukla vo mne eufória radosti, povedal jej otec

Už v semifinále obsadila Stanovská druhé miesto a do najlepšej desiatky postúpila ako jediná Slovenka.

V Krakove vybojovala zlato v C1, v kategórii do 23 rokov a získala tak svoj vôbec prvý individuálny titul na vrcholovom podujatí.

Vo finále išli spolu so striebornou Češkou Terezou Keneblovou a Evy Leibfarthovou z USA vlastnú ligu - trojicu delilo necelých osem desatín sekundy a zvyšok štartového poľa zaostal za víťazkou o vyše šesť.

Na konte už mala v kategórii do 23 rokov individuálne striebro v K1 z MEJ 2021 v Solkane a ako juniorka vybojovala ďalšie tri a jeden bronz v kajaku i kanoe.

Úspech z Poľska teda radí jednoznačne najvyššie: "Určite to bol najväčší úspech v mojej doterajšej kariére. Je to aj zadosťučinenie, keďže to boli posledné preteky v tejto kategórii."

Pre Stanovskú i jej trénera a otca Miroslava to bolo taktiež zadosťučinenie za júlové MEJ v Čunove. Tam slovenská "obojživelníčka" nezvládla nabitý program a na domácej vode neukoristila individuálnu medailu.