Mužské a ženské finále K1 budú bez slovenskej účasti. Najlepšie skončila Luknárová

TACEN. Finále disciplíny K1 na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v slovinskom Tacene bude bez slovenskej účasti v oboch kategóriách.
Medzi ženami bola v kvalifikácii najbližšie k účasti medzi finálovou 12-tkou Emanuela Luknárová, napokon obsadila časom 88,96 sekundy 20. pozíciu.
Soňu Stanovskú klasifikovali na 27. priečke (93,31 s) a Zuzanu Paňkovú na 30. mieste (94,76 s).
U mužov obsadil v kvalifikácii Adam Gonšenica 21. pozíciu (76,02 s), Martin Halčin bol na 27. mieste (77,45 s) a Jakub Grigar sa umiestnil na 59. priečke (128,88 s).