Mužské a ženské finále K1 budú bez slovenskej účasti. Najlepšie skončila Luknárová

Na snímke spredu slovenské kanoistky Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová, archívny záber.
Na snímke spredu slovenské kanoistky Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová, archívny záber. (Autor: TASR)
TASR|29. aug 2025 o 15:01
U mužov obsadil v kvalifikácii Adam Gonšenica 21. pozíciu.

TACEN. Finále disciplíny K1 na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v slovinskom Tacene bude bez slovenskej účasti v oboch kategóriách.

Medzi ženami bola v kvalifikácii najbližšie k účasti medzi finálovou 12-tkou Emanuela Luknárová, napokon obsadila časom 88,96 sekundy 20. pozíciu.

Soňu Stanovskú klasifikovali na 27. priečke (93,31 s) a Zuzanu Paňkovú na 30. mieste (94,76 s).

U mužov obsadil v kvalifikácii Adam Gonšenica 21. pozíciu (76,02 s), Martin Halčin bol na 27. mieste (77,45 s) a Jakub Grigar sa umiestnil na 59. priečke (128,88 s).

Vodné športy

