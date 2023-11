Martikán meniť občianstvo nebude, chce získať miesto v slovenskej reprezentácii

Uviedol to v rozhovore, ktorý priniesol denník Šport.

Martikán sa v máji po predchádzajúcich nominačných pretekoch do reprezentačného tímu ocitol v pozícii náhradníka.

Tam sa totiž rozdávali miestenky na budúcoročné OH v Paríži. Jeho účasť však nepripadala do úvahy, keďže Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) má v pravidlách termín na prihlasovanie reprezentantov na ďalšiu sezónu až 30. novembra.

Krátko po nich začal uvažovať nad tým, či by neexistovala možnosť, aby mohol štartovať na septembrových MS v Londýne.

Naozaj si to veľmi vážim a aj na základe tejto skúsenosti som sa rozhodol urobiť maximum pre to, aby som sa v nasledujúcej sezóne svojimi výkonmi opäť pokúsil o miesto v slovenskom reprezentačnom výbere," uviedol Martikán.

Víťaz prvej zlatej medaily v histórii samostatného Slovenska z OH 1996 v Atlante sa pripravuje na novú sezónu do konca novembra v Číne.

Jeho plánom je predstaviť sa na pretekoch Svetového pohára a na ME v slovinskom Tacene.

Rozlúčka Slafkovského?

Práve na kontinentálnom šampionáte by sa rád s medzinárodnou kariérou rozlúčil Alexander Slafkovský.

Štyridsaťročný reprezentant tiež prežíval v uplynulej sezóne veľké sklamanie. Šestnásťnásobný medailista z majstrovstiev sveta sa ani na šiestykrát nedostal do olympijského tímu.

Kombinácia sklamania, veku a zdravotných problémov ho prinútila uvažovať o ďalšej budúcnosti.

Napokon sa však Slafkovský rozhodol zapojiť sa ešte raz do prípravy: "Blíži sa začiatok zimnej prípravy, a tak som sa musel rozhodnúť.

Absolvoval som viacero rozhovorov, či už so svojím dlhoročným fyzioterapeutom Paľom Beličkom, s trénermi Stanislavom Gejdošom i Lukášom Giertlom, takisto aj s Tóthom, šéfom Dukly.

Všetci ma podporili. Vedia, že na OH som síce nikdy neštartoval, ale aj podľa nich som dosiahol vo vodnom slalome množstvo úspechov. Ja som si to tiež uvedomoval, ale definitívne rozhodnutie bolo iba na mne. Nakoniec som si povedal, že to ešte raz skúsim."