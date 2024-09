Nestarnem, žartoval Beňuš. V tejto sezóne dosiahol takmer všetko. V Španielsku ho zdolal Martikán

BRATISLAVA. S pribúdajúcimi rokmi na svojej dynamike a technike nestráca a v tridsiatichšiestich rokoch má za sebou senzačnú sezónu. Jednu z najlepších. Matej Beňuš si na parížskej olympiáde vybojoval bronzovú medailu a pridal aj celkové prvenstvo vo Svetovom pohári. V španielskom La Seu d´Urgell si ho zaistil až vo finálovej jazde, kde skončil štvrtý. „Jazda bola veľmi dobrá, na to že to bola dlhá sezóna. Mrzeli ma dve trestné sekundy. Bez nich by som bol absolútne spokojný,“ hodnotil Beňuš, ktorý a stal celkovým víťazom Svetového pohára štvrtý raz. Predtým zvíťazil aj v rokoch 2010, 2015 a 2019.

„Ťažko sa to porovnáva, no spomínam si, že v roku 2015 to bolo najjednoduchšie víťazstvo. Mal som vtedy veľmi dobré výsledky a už pred finále posledných pretekov, som vedel, že som celkovým víťazom. Zároveň to vtedy bola aj olympijská kvalifikácia na olympijské hry do Ria. Bolo to o to príjemnejšie. Celkovo však platí, že sa za tie roky zmenil štýl jazdenia. Dnes sa jazdí riskantnejšie, dynamickejšie a je náročnejšie zvíťaziť,“ porovnával. Martikán si zaslúži rešpekt V Španielsku do poslednej chvíle nevedel ako to skončí. Až ako posledný vyrazil na trať Slovinec Žiga Hočevar, ktorý mohol ešte Beňuša o prvenstvo obrať. Zaostával za ním len o tri body. „Snažil som sa nemyslieť na to, že vediem. Vedel som, že minulý rok mi ten celkový triumf ušiel iba o dva body. Teraz som viedol a snažil sa koncentrovať na svoju jazdu, aby mi to potom zbytočne nezviazalo ruky," vysvetlil. Za celkový triumf vo Svetovom pohári dostal prémiu 4000 eur.

Zaujímavosťou je, že v pretekoch ho predstihol Michal Martikán, ktorý senzačne skončil tretí. Pritom má už 45 rokov. „Zaslúži si veľký rešpekt, že v 45 rokoch dokázal ešte získať medailu. Potvrdil, že keď mu sadne trať a má dobrý deň, vie zájsť výborné preteky. Španielsky kanál je veľmi podobný jeho domácej trati v Liptovskom Mikuláši. Možno ho tento výsledok namotivuje, aby pokračoval ďalej,“ vraví člen Športového centra polície. Martikán okrem tretej priečky v Španielsku pridal aj 7. miesto v celkovom poradí Svetového pohára, čo je tiež unikát.

Slalomári majú na Slovensku výhodu Beňuš bol najúspešnejším Slovákom na olympijských hrách v Paríži, kde vybojoval bronz. Bez jeho úspechu, by sa Slováci vrátili z hier bez medaily. „Vnímam, že v počte medailí aj veľkosťou výpravy to boli najslabšie hry v histórii a po takom výsledku dúfam, že sa niečo zmení. Ale na to musia reagovať v prvom rade kompetentní.“ Beňuš patrí v slovenskej reprezentácii medzi veteránov. Zažil už tri olympiády. Výprava však stále klesá. Zhoršujú sa podmienky na Slovensku? „Vo všeobecnosti určite áno. Chýba nám infraštruktúra, štadióny aj lepšie zabezpečenie. My vodní slalomári však máme obrovské šťastie, pretože máme kanál v Čunove a máme fantastické podmienky. Neporovnateľné s inými krajinami.“ Plánuje zabojovať aj o účasť na nasledujúcich olympijských hrách v Los Angeles. Vraví, že mu po striebre a bronze chýba v zbierke ešte jedna medaila. Zlatá. Lenže v tom čase bude mať už štyridsať rokov. Bude to preňho veľká výzva. "Ja nestarnem," žartoval.

Podporuje trénerov Beňuš môže byť spokojný. V sezóne naplnil všetky ciele. Nemá dôvod byť nespokojný. Právom patrí medzi favoritov v ankete Športovec roka. Jeho sezóna však nebola vôbec jednoduchá. Po olympijských hrách vyplával na povrch konflikt medzi vedením zväzu a trénermi s reprezentantmi. Ukazuje sa, že ide predovšetkým o nezhody, nevraživosť a osobnú pomstu. V hnutí panuje napätie, vzťahy sú na bode mrazu. Pred novinármi opísali nezhody a problémy tréneri štvorice olympionikov. Samotní vodní slalomári sa ku konfliktu vyjadrujú menej. Po osobných útokoch sa dve reprezentantky – Eliška Mintálová a Zuzana Paňková na právnikov a žiadajú za vyhlásenia na ich osobu oficiálne ospravedlnenie.

Situácia sa stupňovala po olympiáde do bodu, kedy Mintálová radšej ukončila sezónu. Po vyhlásení trénerov pred médiami sa jej niekto v lodenici v Čunove vymočil do lode. Prišla na to, keď si chcela ísť zatrénovať. Beňuš je v tomto ohľade zdržanlivý a nechcel otvorene hovoriť o sporoch. „Vnímal som to. Stojím stopercentne za trénermi olympijského tímu a viac sa k tomu nechcem vyjadrovať,“ hovoril. Na otázku: Prečo nie, odvetil: „Je to stále v procese a uvidíme, čo ešte bude. Možno príde čas, kedy sa k tomu vyjadrím aj ja, ale zatiaľ to nebolo potrebné.“ Rozvrátené vzťahy komentoval aj olympijský víťaz z Ria Peter Škantár, ktorý v Športovom centre polície zodpovedá za vodný slalom. Potvrdil, že taký rozvrat, aký je v hnutí za celú kariéru nezažil a nie je to žičlivé prostredie, v ktorom by mohli vodní slalomári podávať svoje najlepšie výkony.