Chýbali centimetre. Beňuš mohol vyhrať, no skončil až siedmy

SEU D'URGELL. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš obsadil siedme miesto na záverečnom podniku SP v španielskom Seu d'Urgell.

Rodák z Bratislavy išiel veľmi dobre a riskantná jazda mu dlho vychádzala.

Na pätnástej bránke však spravil chybu a hoci sa snažil natiahnuť aký bol dlhý, napokon sa do bránky nevošiel a dostal 50-sekundovú penalizáciu.

On toho, aby prešiel bránku správne ho delili centimetre. Ak by sa mu to podarilo, dosiahol by Beňuš prvé víťazstvo v tejto sezóne Svetového pohára.