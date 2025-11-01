Brit prišiel o podporu a založil si účet na stránke pre dospelých. Nič neľutuje, aj keď dostal dištanc

LONDÝN. Britský vodný slalomár Kurts Adams Rozentals dostal od národného zväzu dvojročný zákaz činnosti za zverejnenie explicitných záberov zo svojho súkromia na sociálnych sieťach.
Predvlaňajší vicemajster sveta do 23 rokov na kanoe v marci na svoj verejný instagramový účet nahral video, na ktorom je zachytený pri sexe v lietadle.
Disciplinárna komisia teraz konštatovala, že vážne poškodil povesť svojho športu a uložila mu dvojročný dištanc, uviedla BBC.
Už skôr Rozentals prišiel o finančnú podporu od zväzu vo výške 16.000 libier (442.000 korún) ročne, ktorú dostávajú vybraní britskí kanoisti na prípravu na olympijské hry v rokoch 2028 a 2032.
Rozentals BBC Sport povedal, že trest považuje za neprimeraný a videá neľutuje.
"Tento trest by nikdy neprišiel, keby boli športovci riadne finančne podporovaní," uviedol 23-ročný kanoista, ktorý si v januári založil účet na platforme OnlyFans a za necelého polroka si vďaka tomu podľa svojich slov prišiel na viac ako 100.000 libier (2,8 milióna korún).
"Síce chápem, že to video by sa dalo označiť za šialené, ale nebolo nelegálne a rozhodne by nemalo byť dôvodom na zákaz športovej činnosti," povedal Rozentals.
"Keď sa pozriem späť, asi by som niečo také nezverejnil. Ale pamätám si, v akom rozpoložení som bol, keď som to natočil a zverejnil. Bolo to prvýkrát v živote, čo sa moja finančná situácia zlepšila.
Prvýkrát som si mohol sám platiť tréning. Prvýkrát som mohol kúpiť mame niečo pekné po tom, čo všetko obetovala, aby som si mohol splniť svoj sen.
A bolo to vďaka bláznivým videám, ako bolo to, kvôli ktorému som dostal trest. Vedel som, že musím ďalej nakrúcať také videá, aby som mohol žiť takto ďalej. Žijeme v bláznivom svete. Neľutujem to, "vyhlásil.