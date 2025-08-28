Hviezdna Foxová už nemôže súťažiť. Vyoperovali jej nádor

Jessica Foxová.
Jessica Foxová. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. aug 2025 o 08:23
Je prvá žena, ktorá získala tri zlaté olympijské medaily.

SYDNEY. Trojnásobná olympijská víťazka vo vodnom slalome Jessica Foxová podstúpila operáciu a tento rok nebude súťažiť na zostávajúcich pretekoch Svetového pohára v K1 a C1.

Tridsaťjedenročnej Austrálčanke odstránili nádor z ľavej obličky.

Foxová je prvá žena, ktorá získala tri zlaté olympijské medaily a zároveň najúspešnejšia vodná slalomárka histórie so šiestimi olympijskými medailami.

„Minulé týždne to bol poriadny chaos, ale som v poriadku. Mám len pár nových jaziev a trochu menšiu obličku,“ povedala Austrálčanka, ktorá získala zlaté medaily v pretekoch K1 a C1 na OH v Paríži v roku 2024 a v C1 na predchádzajúcich OH v Tokiu.

