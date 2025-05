Beňuš dúfa, že sa zopakuje bronzový Paríž. Formu treba ukázať na trati, hovorí

VAIRES-SUR-MARNE. Deväť z dvanástich slovenských lodí v piatok postúpilo do semifinále na majstrovstvách Európy vo Vaires-sur-Marne. Na olympijskom kanáli sa viac darilo kanoistom, keďže sa z kvalifikácie prebojovalo všetkých šesť pretekárov. Medzi kajakármi neuspeli Adam Gonšenica, Martin Halčin a zo žien Emanuela Luknárová. Obhajkyňa striebra v K1 z vlaňajšieho šampionátu v slovinskom Tacene Zuzana Paňková postúpila bez problémov v oboch disciplínach s piatym (K1) a tretím najlepším časom (C1). Soňa Stanovská kvalifikáciu taktiež zvládla bez problémov a bola siedma a desiata.

„Dnes sa mi naozaj darilo, takže cieľ sme splnili. Tie jazdy boli v celku normálne bez nejakej väčšej chybičky. Išla sa mi lepšie tá C1-tka, ale keď sme potom pozerali videá, práve naopak, tá druhá bola taká svižnejšia. Večer si to ešte zrekapitulujeme, aby sme našli nejaké chybičky, pozitíva a aby to bolo zajtra v poriadku,“ zhodnotila. Z kanoistov prešli do semifinále všetci traja, no okrem Michala Martikána dvaja tesne. Pri Matejovi Beňušovi najprv zasvietili dve „dvojky“ a hrozilo, že sa bronzový medailista z vlaňajšej olympiády nedostane medzi 30 najlepších. Nakoniec mu rozhodcovia priznali len dvojsekundový trest a postúpil z 22. miesta, Marko Mirgorodský bol o priečku za ním. „Musím povedať, že tá jazda nebola vôbec podľa predstáv. Hore som spravil jednu chybu a potom sa mi to trošku kopilo. Hovoril som trénerovi Matúšovi, že je to také déjà vu z minuloročného Paríža. Tam bola tiež tá prvá jazda slabý podpriemer a ledva som postúpil. Snáď to bude zajtra lepšie. Cítim sa dobre, mám formu, no treba to ukázať na trati,“ povedal. Grigar si bez starostí vyjazdil miestenku v semifinále K1, dlho bol jediný s časom pod 84 sekúnd a hneď po dojazde mal istotu postupu. Celkovo mal tretí najrýchlejší kvalifikačný čas.

"Pravdupovediac, zvolil som takú uvoľnenejšiu stratégiu, pretože sa mi to už viackrát vyplatilo. Myslím si, že tým, že som po operácii ramena, tak nie som úplne najsilnejší jazdec na štarte, takže som to skôr vsadil na techniku, cit pre vodu a skúšal zabrať tam, kde treba, a zviezť sa, kde sa dá. Som rád, že to fungovalo a že som postúpil,“ povedal pre TASR Grigar. Dvadsaťpäťročnému Gonšenicovi chýbala na prienik do postupovej tridsiatky polsekunda. Síce predviedol čistú jazdu, no nemohol byť spokojný. "Hodnotí sa to ťažko, pretože som veľmi sklamaný, že to nevyšlo. Mrzí ma, že som viac netlačil na pílu, neriskoval, pretože tam boli chybičky a chýbalo pol sekundy. Za mnou sa to už celé poradie rozpadalo. To už som mohol ísť hocijako a dopadol by som asi rovnako. Teraz prevláda sklamanie. Chcel som ísť čisto, ale dával som si až príliš pozor na bránky,“ povedal. Po hliadkach a individuálnej súťaži ho vo Vaires-sur-Marne čaká ešte kajakkros, no ako sám hovorí, tam môže len prekvapiť: „Nie je to moja disciplína, je to viac silové a ja nie som až taký typ.“ V rovnakej disciplíne neuspel ani Halčin, ktorý skončil hneď za svojím reprezentačným kolegom na 36. mieste. Nebyť ťuku na 15. protiprúdnej bránke, dostal by sa do semifinále.