Slovensko prišlo o veľkú osobnosť. Zomrel Ladislav Bottlik, legenda vodného póla

BRATISLAVA. Vo veku 83 rokov zomrel Ladislav Bottlik, jedna z najvýznamnejších postáv slovenského vodného póla.
Informovalo o tom oficiálne konto Slovakia Water Polo, ktoré vyjadrilo poďakovanie za jeho celoživotný prínos: „Bol pri zrode mnohých úspechov a formoval generácie hráčov.“
Bottlik začal s vodným pólom v roku 1960 a už o dva roky získal svoj prvý majstrovský titul Československa s Červenou hviezdou Košice. Počas hráčskej kariéry vybojoval 13 titulov a reprezentoval Československo v 152 zápasoch.
Dvakrát sa predstavil na majstrovstvách Európy a bol kapitánom tímu vo Viedni v roku 1974. Na Majstrovstvách sveta v Perthe skončil s tímom na 10. mieste.
Po ukončení hráčskej kariéry sa Bottlik venoval trénerskej práci. V rokoch 1976–1987 viedol ČH Košice, s ktorým získal 11 federálnych titulov.
Pôsobil aj v chorvátskom klube Mladost Záhreb a po návrate na Slovensko priviedol Novákov k piatim ligovým titulom. V sezóne 1997/98 sa prebojoval do semifinále Pohára víťazov pohárov, v roku 2008 získal majstrovský titul s ČH Hornets.
Ako reprezentačný tréner viedol československý tím na päť majstrovstiev Európy a olympijské hry v Barcelone. Slovensko trénoval na olympiáde v Sydney.
Celkovo získal 30 titulov majstra ČSSR a Slovenskej republiky a bol nositeľom ocenení Majster športu a Zaslúžilý majster športu. V roku 2016 sa stal prvým členom Siene slávy ŠKP Košice.
Vodnopólová komunita si Bottlika pamätá ako trénera, hráča a organizátora s prezývkou „Čičo“.