Patrí k európskej špičke. Windsurfista Pollák na ME obhájil striebornú medailu

Windsurfista Patrik Pollák.
Windsurfista Patrik Pollák. (Autor: RaceboardClass/ facebook)
TASR|16. aug 2025 o 18:49
ShareTweet0

Rovnako ako pred rokom ho zdolal ten istý súper.

RIGA. Slovenský windsurfista Patrik Pollák obhájil striebornú medailu na majstrovstvách Európy v Rige v neolympijskej triede Raceboard.

Rovnako ako pred rokom v poľskom Pucku ho zdolal iba Poliak Maksymilian Wojcik.

Pollák potvrdil, že v triede Raceboard patrí dlhodobo medzi elitu, v predchádzajúcej sezóne získal aj bronz na svetovom šampionáte v španielskom Cádize.

Druhý zo slovenských reprezentantov Leo Slosiar obsadil 21. pozíciu.

ME v triede Raceboard v Rige - výsledky

1. Maksymilian Wojcik (Poľ.) 11 b., 2. Patrik POLLÁK (SR) 18, 3. Juozas Bernotas (Litva) 34, 4. Radim Kamenský (ČR) 37, 5. Richard Reynolds (Austr.) 58, 6. Vytautas Celiesius (Litva) 60,... 21. Leo SLOSIAR (SR) 197

Vodné športy

    Windsurfista Patrik Pollák.
    Windsurfista Patrik Pollák.
    Patrí k európskej špičke. Windsurfista Pollák na ME obhájil striebornú medailu
    dnes 18:49
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Patrí k európskej špičke. Windsurfista Pollák na ME obhájil striebornú medailu