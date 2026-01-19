Slováci s odstupom za európskou špičkou. Je to veľké sklamanie, povedal reprezentant

Slovenskí vodnopóloví reprezentanti nesplnili svoj cieľ a na ME v Belehrade obsadili 14. miesto. Na turnaji zvíťazili iba v jednom zápase z piatich a vďaka tomu sa umiestnili nad Slovinskom a Izraelom s odstupom za európskou špičkou.
„Konečné 14. miesto určite nie je cieľ, ktorý sme si dali pred ME. Je to veľké sklamanie pre každého hráča,“ uviedol reprezentant Samuel Baláž pre STVR.
Slováci cestovali do Srbska s ambíciou obsadiť lepšie než 13. miesto, na ktorom skončili na predošlých ME. Uvedomovali si, že pre tento cieľ bude nevyhnutné zvíťaziť aspoň v jednom zápase základnej skupiny, no to sa im nepodarilo.
Nestačili ani na očakávaného konkurenta
Po prehrách s Rumunskom a Talianskom nestačili ani na očakávaného konkurenta v boji o postup Turecko, ktorému podľahli tesne 16:17.
Následne ich čakalo účinkovanie v štvorčlennej skupine o 13.-16. miesto. V nej podľahli Slovinsku 13:14 po rozstrele a vďaka získanému bodu sa napokon umiestnili nad Slovincami.
Nasledovala prehra s Maltou 11:20 a víťazstvo v záverečnom zápase nad Izraelom (11:8), ktorý skončil posledný.
Verím, že sa poučíme
„Bola to pre nás škola. Verím, že sa poučíme,“ konštatoval Baláž. Aj tréner Roman Poláčik si uvedomoval, že konečné umiestnenie nekorešpondovalo s ambíciami tímu, ktorý sa v Belehrade predstavil v najsilnejšom možnom zložení.
„Na ME sme cestovali s tým, že chceme iné umiestnenie. Myslím si, že ak by sme dosiahli lepšie výsledky s Tureckom alebo Slovinskom, bolo by to iné.
V záverečnom zápase sa chlapci prebrali a hrali to, čo sme od nich očakávali. Nepodarilo sa nám splniť cieľ, ktorým bolo umiestnenie do 12. miesta. Žiaľ, taký je šport,“ dodal Poláčik pre STVR.
Výsledky SR na ME 2026:
základná skupina
SR - Rumunsko 8:16
SR - Taliansko 12:17
SR - Turecko 16:17
skupina o 13.- 16. miesto:
SR - Slovinsko 13:14 po rozstrele
SR - Malta 11:20
SR - Izrael 11:8
Umiestnenia SR na ME
1993: 10. miesto
1997: 8. miesto
1999: 10. miesto
2001: 8. miesto
2003: 7. miesto
2006: 11. miesto
2008: 12. miesto
2016: 13. miesto
2018: 14. miesto
2020: 14. miesto
2022: 15. miesto
2024: 13. miesto
2026: 14. miesto