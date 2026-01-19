Slováci s odstupom za európskou špičkou. Je to veľké sklamanie, povedal reprezentant

Momentka zo zápasu Slovenska na ME.
Momentka zo zápasu Slovenska na ME. (Autor: Facebook/Slovakia Water Polo)
TASR|19. jan 2026 o 10:58
Obsadili 14. miesto, keď na turnaji zvíťazili iba v jednom zápase z piatich.

Slovenskí vodnopóloví reprezentanti nesplnili svoj cieľ a na ME v Belehrade obsadili 14. miesto. Na turnaji zvíťazili iba v jednom zápase z piatich a vďaka tomu sa umiestnili nad Slovinskom a Izraelom s odstupom za európskou špičkou.

„Konečné 14. miesto určite nie je cieľ, ktorý sme si dali pred ME. Je to veľké sklamanie pre každého hráča,“ uviedol reprezentant Samuel Baláž pre STVR.

Slováci cestovali do Srbska s ambíciou obsadiť lepšie než 13. miesto, na ktorom skončili na predošlých ME. Uvedomovali si, že pre tento cieľ bude nevyhnutné zvíťaziť aspoň v jednom zápase základnej skupiny, no to sa im nepodarilo.

Nestačili ani na očakávaného konkurenta

Po prehrách s Rumunskom a Talianskom nestačili ani na očakávaného konkurenta v boji o postup Turecko, ktorému podľahli tesne 16:17.

Následne ich čakalo účinkovanie v štvorčlennej skupine o 13.-16. miesto. V nej podľahli Slovinsku 13:14 po rozstrele a vďaka získanému bodu sa napokon umiestnili nad Slovincami.

Nasledovala prehra s Maltou 11:20 a víťazstvo v záverečnom zápase nad Izraelom (11:8), ktorý skončil posledný.

Verím, že sa poučíme

„Bola to pre nás škola. Verím, že sa poučíme,“ konštatoval Baláž. Aj tréner Roman Poláčik si uvedomoval, že konečné umiestnenie nekorešpondovalo s ambíciami tímu, ktorý sa v Belehrade predstavil v najsilnejšom možnom zložení.

„Na ME sme cestovali s tým, že chceme iné umiestnenie. Myslím si, že ak by sme dosiahli lepšie výsledky s Tureckom alebo Slovinskom, bolo by to iné.

V záverečnom zápase sa chlapci prebrali a hrali to, čo sme od nich očakávali. Nepodarilo sa nám splniť cieľ, ktorým bolo umiestnenie do 12. miesta. Žiaľ, taký je šport,“ dodal Poláčik pre STVR.

Výsledky SR na ME 2026:

základná skupina

SR - Rumunsko 8:16

SR - Taliansko 12:17

SR - Turecko 16:17

skupina o 13.- 16. miesto:

SR - Slovinsko 13:14 po rozstrele

SR - Malta 11:20

SR - Izrael 11:8

Umiestnenia SR na ME

1993: 10. miesto

1997: 8. miesto

1999: 10. miesto

2001: 8. miesto

2003: 7. miesto

2006: 11. miesto

2008: 12. miesto

2016: 13. miesto

2018: 14. miesto

2020: 14. miesto

2022: 15. miesto

2024: 13. miesto

2026: 14. miesto

