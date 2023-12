Slováci vstupujú do ME s reálnymi cieľmi, nový formát šampionátu vnímajú pozitívne

KOŠICE. Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle vstúpia do ME v Chorvátsku (4.- 16. januára) s cieľom obsadiť lepšie než 15. miesto, na ktorom sa umiestnili pred dvoma rokmi.

"Ak by boli v tíme aj Juraj Zaťovič či Lukáš Ďurík, tak by sme sa možno rozprávali o niečom inom. Ideme s mladším tímom, bojovným a pozitívne je, že tvoríme veľmi dobrý kolektív.

Štartovali iba na turnaji Waterpolo Tour Series, no na ňom ešte tréneri nemali k dispozícii hráčov KVP a ani pôsobiacich v zahraničných ligách, ktorí by mali byť lídrami tímu na ME.

Tímy na 3. a 4. mieste budú hrať osemfinálové súboje proti štyrom najlepším družstvám zo skupín C a D, v ktorých sú renkingovo slabší súperi. Pre Slovákov by to malo znamenať tri vyrovnané súboje v základnej D-skupine, v ktorej túžia obsadiť postupovú pozíciu.

Osem najlepších tímov z predošlého šampionátu je rozdelených do dvoch štvorčlenných skupín. Dva najlepšie tímy z nich postúpia priamo do štvrťfinále.

Pre Slovákov bude dôležitý už prvý zápas, v ktorom sa stretnú so Slovincami. Práve oni boli na predošlých ME na poslednom 16. mieste.

Už len z pohľadu televíznych prenosov je to pozitívne, pretože diváci často videli zápasy, ktoré sa skončili vysokým rozdielom, resp. vysokou prehrou nášho tímu a to nebolo dobré pre našu propagáciu.

Reálne ciele

V kádri je viacero mladíkov, pre ktorých budú ME prvá "veľká" reprezentačná akcia: "Pre mňa je pozitívne to, že títo chlapci orientujú svoju budúcnosť na vodné pólo.

Totiž viacerí hráči, ktorí hrajú vodné pólo v amatérskych podmienkach na Slovensku, sa zameriavajú viac na školu," uviedol Bačo, ktorý k ambíciám SR dodal: "Ak by sme prekvapili, tak už len to, že by sme boli v skupine o 9.-12. miesto by bolo fantastické vzhľadom na to, v akých podmienkach pracujeme.

Pre nás by to znamenalo to, čo by trebárs pre Chorvátov znamenal titul majstrov Európy."