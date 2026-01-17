Zatiaľ najhoršie z celých ME. Slovensko je po prehre s Maltou stále na poslednom mieste

ME vo vodnom póle - skupina o 13. - 16. miesto
Slovensko - Malta 11:20 (4:4, 4:7, 1:3, 2:6)
Góly SR: Furman a Čaraj po 3, Baláž, Seman, Bielik, Maroš Tkáč a Mihál po 1
Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle prehrali vo svojom druhom vystúpení v skupine o 13. až 16. miesto na ME v Belehrade s Maltou vysoko 11:20.
V tabuľke tak majú po dvoch dueloch len jeden bod a sú na poslednom mieste.
Úvod zápasu bol vyrovnaný a po prvej štvrtine svietilo na tabuli skóre 4:4. V druhej sa Malta dostala do trháku a do polčasu išla s náskokom 11:8.
Ostrovania potvrdili vedenie v tretej osemminútovke, v ktorej padlo najmenej gólov, a vyhrali ju 3:1.
V poslednej časti sa už Slováci nedokázali zmobilizovať na odpor, inkasovali ešte šesť gólov a nakoniec prehrali 11:20.
Najlepšími strelcami boli s troma gólmi Adam Furman a Matej Čaraj, v drese hostí ich nazbieral šesť Steven Camilleri.
Slovenských reprezentantov čaká záverečný zápas v skupine v nedeľu opäť o 12.45 h proti Izraelu.