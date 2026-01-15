Slováci na ME nepostúpili do vyraďovacej fázy, rozhodujúci zápas prehrali o gól

Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle budú hrať na ME v Belehrade o konečné 13. - 16. miesto.
V priamom súboji o postup do vyraďovacej časti podľahli vo štvrtok Turecku tesne 16:17 a v základnej D-skupine obsadili bez bodu posledné štvrté miesto.
Od úvodu sa hral vyrovnaný duel a oba tímy viackrát dokázali stiahnuť gólové manko.
Slováci viedli po dvoch štvrtinách 6:5, no po tretej už prehrávali o tri góly (9:12). Vo štvrtej zabojovali o postupový výsledok, no napokon nedokázali vyrovnať.
ME vo vodnom póle - výsledky:
D-skupina:
Turecko - Slovensko 17:16 (4:2, 1:4, 7:3, 5:7)
Góly SR: Baláž a Ďurík po 6, Čaraj, Mihál, Tisaj, Seman