Oktagon 31 a jeho návrat. Vlasto Čepo: Súper je kvalitný, pôjde o atraktívny súboj

TRNAVA. Srbsko-slovenský bojovník Vlasto Čepo už odratáva dni do zápasu. Ten by mal prísť už 26. feburára na turnaji Oktagon 31.

„Zdravotne som na tom už o dosť lepšie, cítim sa dobre a hlavne už chcem, aby bol zápas, keďže je to pol rok, čo som nonstop v príprave.

Gameplan máme zhruba hotový, ale všetko sa ukáže v klietke. Je to MMA, môžeš mať plán aký chceš, ale jeden úder to môže všetko zmeniť.“

„Súper je kvalitný, všetky zápasy má ukončené predčasne, kvôli čomu si myslím a aj dúfam, že pôjde o atraktívny zápas. To je to, čo chcem vždy dať fanúšikom. Zápasy môjho súpera si naštudovali moji tréneri.

Hoci v pražskej aréne nastúpi po zranení, súpera si nevybral. Víťaza projektu Oktagon Underground vo váhe do 90 kilogramov preverí Brazílčan Alexandre Silva.

Tréning v boji na zemi nepodceňuje

Posledná prehra známeho bojovníka prišla v októbri 2020 s Poliakom Mateuszom Strelczykom po submisii. Grappling je teda niečo, na čom Čepo ako bývalý boxer neúnavne pracuje.

„Predtým som tieto aspekty boja zanedbával, ale potom som na to doplatil, takže odvtedy na tom pracujem. Vždy by to mohlo byť lepšie, ale som pomerne krátko v tomto športe, robím čo môžem.

Všetko sa ukáže v zápase, v tréningu je byť dobrým bojovníkom jedna vec, v zápase sa presadiť je vec druhá. Určite sa však cítim omnoho komfortnejšie v boji na zemi,“ hovorí zástupca trnavského Spartakus Fight Gymu.