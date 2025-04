Országh vyzdvihol reakciu tímu, no stále je to málo: Chýba nám inštinkt aj vyššia kvalita

Po štvrtkovej prehre 0:4 boli Slováci v druhom stretnutí v hre o kvalitný výsledok až do konca, no napokon podľahli úradujúcim majstrom sveta v Ostrave-Porube 1:2.

Slováci však udržali úroveň svojej hry aj v ďalších častiach a v 37. minúte odpovedal počas presilovej hry Maxim Čajkovič.

Dvadsaťštyriročný útočník bol však aj pri rozhodujúcom momente. Chcel pomôcť spoluhráčovi Rayenovi Petrovickému, ktorému nedovolene prihral spadnutú hokejku a Michael Špaček v početnej výhode strelil rozhodujúci gól.

„Samozrejme, 'Čajo' tam dal gól, mal veľa dobrých vecí. Je to nejaké poučenie do budúcna. Ak sa to má stáť, nech sa to stane teraz, ako by to malo byť na MS,“ uviedol Országh ku kľúčovému momentu.

VIDEO: Zostrih zápasu Česko - Slovensko v príprave na MS v hokeji 2025