Lepší výkon, no ďalšia prehra. Slovenskí hokejisti zažívajú nevydarenú prípravu

Vladimír Országh, tréner SR: „Škoda tohto výsledku. Pre nás to bol pozitívny zápas, hráči to zvládli najmä v hlavách po včerajšom dueli, ktorý nám nevyšiel. Chalani dnes odviedli maximum, siahli si na dno svojich síl, odmakali to a treba ich pochváliť. Škoda zbytočného prvého gólu, škoda aj vylúčenia, po ktorom sme inkasovali ten druhý. Práce je stále dosť, ale pozitívne je, že sa posúvame.“

Mário Grman, obranca SR: „Z našej strany to bol určite zlepšený výkon oproti včerajšku. Dnes sme vyhrávali viac súbojov, boli sme dravejší a mali sme lepší pohyb. Spravili sme však dve chyby a to nás stálo dva góly. Stále sú tam nedostatky, ale je to ešte len príprava a do šampionátu máme nejaký čas ich odstrániť.“

Rayen Petrovický, obranca SR: „Škoda prehry, stále je na čom pracovať. Bol to dnes vyrovnaný zápas, skončilo to o jediný gól a ukázalo sa, že presilovky a oslabenia vyhrávajú zápasy. Možno mal súper trochu viac šancí, ale držali sme s ním krok. Bohužiaľ, nepadol nám tam viac ako jeden gól.“