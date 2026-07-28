Víťaz Tipovačky si kúpi karavan.

Nie každý deň sa podarí vyhrať 30 000 eur v nikoch. Víťaz najväčšej Tipovačky v histórii Komunity Niké to však dokázal a hneď vedel, na čo svoju výhru využije. Jeho snom je vlastný karavan a milión zážitkov s „domovom“ na kolesách.
Počas futbalových MS rozdávala Komunita Niké v Tipovačke, ktorá bola úplne zadarmo, rekordné odmeny. Okrem výhier v jednotlivých kolách so státisícovou dotáciou sa bojovalo aj o celkové poradie, v ktorom na účastníkov čakalo až 173 500 eur v nikoch. Samotný víťaz si odniesol hlavnú cenu 30 000 eur dokopy tipéri získali až 300 000 eur.
Šťastný víťaz s prezývkou Ovocickar pritom nepatrí medzi ľudí, ktorí sa špecializujú iba na futbal. Najbližšie má k hokeju, no pravidelne sleduje aj UFC, futbal a na jeho tiketoch sa objavujú aj menej tradičné športy, od šípok cez stolný tenis až po biliard či zimné športy.
Po oznámení výsledkov sa objavil aj v Komunite Niké, kde sa hneď pochválil aj so zámerom kúpiť si karavan. Nepatrí medzi najznámejších členov komunity, ale po triumfe v Tipovačke futbalových MS sa stal tipérskou legendou.
Komunita Niké pritom nie je len o výhrach. Je miestom, kde šport spája ľudí, ktorí si navzájom radia, diskutujú, zdieľajú analýzy a spoločne prežívajú úspechy aj sklamania. Práve vzájomná podpora a športová vášeň robia z komunity niečo viac než len priestor na tipovanie.
Za celý rok len čo sa týka Tipovačiek, tak rozdala viac ako štvrť milióna eur v nikoch a najlepšou správou je, že sa do nej môžete zapojiť aj dnes. Napríklad Tipovačka Niké ligy začala len minulý víkend. Neváhajte navštíviť Komunitu Niké na www.nike.sk, poraďte sa, zabavte sa a zabojujte o štedré ceny.