VIDEO: Čepo aj Klein navážili. Pred debutom Slováka v UFC vzplanuli emócie

Vlasto Čepo úspešne zvládol oficiálne váženie pred svojím debutom v UFC. Slovenský bojovník splnil limit strednej váhy, keď navážil 84,4 kilogramu. Jeho súper Gilbert Urbina mal na váhe 84,1 kg.
Obaja tak potvrdili sobotňajší duel na turnaji UFC v Belehrade, ktorý organizácia označuje za jeden z najatraktívnejších zápasov celej karty.
Emócie naplno prepukli počas tradičného ceremoniálneho staredownu. Urbina sa snažil dostať slovenskému debutantovi pod kožu a nešetril ostrými slovami.
„Už niet cesty späť. Zoberiem ťa so sebou do Ameriky – živého alebo mŕtveho,“ odkázal Čepovi americký bojovník priamo počas pohľadu z očí do očí.
Napätie medzi oboma súpermi bolo natoľko výrazné, že medzi nich musel vstúpiť prezident UFC Dana White, ktorý zabránil ďalšej eskalácii situácie.
VIDEO: Staredown Vlasta Čepa a Gilberta Urbinu
Splnený sen
Pre Čepa pôjde o premiéru v UFC, ktorú označuje za splnenie svojho dlhoročného sna.
Rodák zo Srbska so slovenským občianstvom sa do najprestížnejšej MMA organizácie sveta dostal priamo, bez účasti v Dana White's Contender Series.
Pred debutom zároveň avizoval, že fanúšikovia môžu očakávať jeho typický agresívny štýl.
„Keď vstúpim do klietky, vždy tlačím na súpera. Väčšina mojich víťazstiev prišla knokautom v prvom kole. Takýto spôsob boja mám rád,“ uviedol v rozhovore pre UFC.
Navážil aj Klein
Na turnaji UFC v Belehrade sa predstaví aj druhý slovenský zástupca Ľudovít Klein.
Skúsený bojovník ľahkej váhy bez problémov splnil limit, keď navážil 70,5 kilogramu. Rovnakú hmotnosť mal aj jeho súper Tofiq Musajev.
Pre Kleina pôjde o ďalšie vystúpenie v UFC, kde sa pokúsi nadviazať na sériu kvalitných výkonov a opäť sa priblížiť k elitnej pätnástke ľahkej váhy.
Súboj s bývalým šampiónom organizácie RIZIN patrí medzi najsledovanejšie zápasy celej prelims karty.
Kompletné výsledky váženia UFC Belehrad
- Velterová váha: Uroš Medić (77,6 kg) – Daniel Rodriguez (77,6 kg)
- Poloťažká váha: Jan Błachowicz (93,0 kg) – Navajo Stirling (93,0 kg)
- Ťažká váha: Aleksandar Rakić (107,7 kg) – Marcin Tybura (115,2 kg)
- Stredná váha: Duško Todorović (83,9 kg) – Robert Valentin (84,1 kg)
- Stredná váha: Vlasto Čepo (84,4 kg) – Gilbert Urbina (84,1 kg)
- Ľahká váha: Miloš Janičić (70,8 kg) – Noah Gugnon (70,3 kg)
- Ľahká váha: Ľudovít Klein (70,5 kg) – Tofiq Musajev (70,5 kg)
- Velterová váha: Oban Elliott (77,1 kg) – Michael Oliveira
- Bantamová váha: Borislav Nikolić (61,7 kg) – Mark Vologdin (61,5 kg)
- Perová váha: Dennis Buzukja (66,2 kg) – Bogdan Grad (65,9 kg)
- Ľahká váha: Mateusz Rębecki (70,5 kg) – Kyle Prepolec (70,3 kg)
- Ženská bantamová váha: Nina Milošević (61,0 kg) – Hailey Cowan (61,2 kg)
- Ťažká váha: Jovan Leka (119 kg) – Alexander Poppeck (97,5 kg)
- Ženská slamená váha: Marina Spasić (52,4 kg) – Stephanie Luciano (52,2 kg)