Ruskí športovci musia odsúdiť vojnu, ak chcú ísť do Paríža, vraví Kličko

V rozhovore pre agentúru AFP to povedal starosta Kyjeva a niekdajší profesionálny boxer Vitalij Kličko.

KYJEV. Ruskí športovci by mali verejne odsúdiť vojnu, aby im umožnili štartovať na OH 2024 v Paríži.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) i jeho prezident Thomas Bach však nedávno deklarovali, že hľadajú cestu, ktorá by Rusom a Bielorusom umožnila súťažiť v Paríži pod neutrálnou vlajkou.

"Veľmi rád by som pozval Thomasa Bacha do Kyjeva, na Ukrajinu, aby na vlastné oči videl zničené dediny, mestá a obete tejto vojny. On tomu nerozumie... alebo hrá s Ruskom nejaké hry," uviedol Vitalij Kličko.

Zároveň opäť apeloval na ruských športovcov, aby "povedali svojej vláde, nech zastaví túto nezmyselnú vojnu".