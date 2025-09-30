Tréner verí, že Chladoňová zaboduje aj na ME. Je skromná, no výsledky sú na jej strane

BRATISLAVA. Na nedávnych MS v cyklistike sa blysla v oboch svojich štartoch. Pri debute v kategórii do 23 rokov získala striebro v časovke a rovnaký kov jej zavesili na krk aj po pretekoch s hromadným štartom.
Iba 18-ročná Viktória Chladoňová však priznala, že na veľké oslavy zatiaľ nebol čas. Už tento týždeň ju totiž čaká ďalší z vrcholov sezóny.
Vo francúzskom regióne Drôme‑Ardèche zabojuje o medaily na európskom šampionáte, pričom na tom predošlom bola bronzová v časovke junioriek.
"Urobila veľký skok dopredu a aj preto ma jej výkony neprekvapujú. Nechcem, aby to vyznelo neskromne, ale nie je dôvod, prečo by Viki nemohla získať medailu aj na ME," vravel jej bývalý tréner Branislav Kacina.
Časovka bez majsterky sveta
Rovnako ako v Kigali čakajú Slovenku dve vystúpenia. Najskôr sa v stredu predstaví v časovke na 24 km a o dva dni neskôr v hromadných pretekoch.
"V dejisku ME som už zopár dní a stihla som si pozrieť obe trate. Musím povedať, že sú celkom pekné. Časovka je viac-menej rovina s kopcom do cieľa.
Mal by však fúkať dosť silný vietor, ktorý to celé môže ovplyvniť. Stúpanie nie je také ťažké ako na MS, ale keď predtým pôjdem 20 km, tak to budem cítiť," povedala pre Sportnet 18-ročná cyklistka.
Keďže sa svetový a kontinentálny šampionát konajú v rýchlom slede po sebe, možno nachádzať podobností, ale aj niekoľko podstatných rozdielov.
Zásadná je absencia britských športovkýň, vrátane Zoe Bäckstedtovej, ktorá ovládla časovku U23 na MS. Vo Francúzsku je tak trón voľný, no Chladoňová zostáva skromná a do role favoritky sa nepasuje.
"Nie som úplne typ na rovinatú časovku, ale budem sa snažiť a pôjdem naplno. Súperky budú podobné. Možno ich príde viac, keďže ME sú dostupnejšie.
Konkurencia bude určite nabitá a niektorým dievčatám môže rovina sadnúť lepšie ako trať v Kigali, kde boli ťažké kopce," hovorí rodáčka zo Soblahova.
Má medailový potenciál
Kvôli odlišnému profilu je ťažké dopredu odhadnúť šancu Chladoňovej na medailu, no jej doterajšie výsledky naznačujú, že rozhodne nie je malá.
V prvej profesionálnej sezóne absolvovala päť individuálnych časoviek. Vyhrala domáci šampionát, v Afrike bola druhá a nestratila sa ani v ďalších pretekoch, ktoré boli profilovo podobné ako ME.
V marci bola siedma na Vuelte a Extremadura, pričom z jazdkýň do 23 rokov bola na 9 km rýchlejšia iba Austrálčanka Felicity Wilsonová-Haffendenová.
Rovinatú časovku išla aj na Gire. Na 14,2 km dlhej trase išla priemerkou 45,7 km/h a skončila štvrtá v hodnotení pretekárok v súťaži o biely dres. Z nich by mala na ME štartovať len Nemka Justyna Czaplaová.
Zaujímavosťou je, že v septembri išla časovku aj v regióne, kde budú ME prebiehať. Na Tour de l'Ardèche skončila v kategórii U23 tretia.
VIDEO: Zostrih z pretekov žien U23 na MS v cyklistike 2025
Potenciál teda rozhodne má, no podobne ako pred MS nemá od seba prehnané očakávania a berie to ako každé iné preteky, ktoré si chce užiť.
"Myslím si, že keď má človek len tie najvyššie ciele, tak to často nedopadne dobre. V cyklistike sa môže stať čokoľvek. Medaila by bola super, ale súperky sú tiež dobre pripravené," hovorí Chladoňová.
Bez vysielačiek? Má to svoje čaro
Preteky s hromadným štartom budú mať 85,7 km, teda o skoro 34 menej ako na MS. Najskôr sa dvakrát pôjde krátky 17-kilometrový okruh, následne dlhý a v závere ešte raz malý s dvojicou krátkych stúpaní.
Na papieri to trochu v menšom pripomína mužské preteky elite na MS, kde bolo tiež medzi prejazdmi hlavným okruhom vtesnané dlhšie stúpanie.
"Myslím si, že sa to začne deliť už na menšom okruhu a v dlhom stúpaní St. Romain de Lerps (7 km a sklon 7,1 %) nastane ďalšia veľká selekcia.
Dúfam, že tam vzniknú veľké odstupy a vydržia až na malý okruh, kde sa potom bude rozhodovať. Som zvedavá. Dúfam, že budem mať nohy ako na MS a pokúsim sa o dobrý výsledok a tvoriť pretekov," hovorí Slovenka.
Zatiaľ čo britská reprezentácia bude chýbať, oproti minulému týždňu pribudne v štartovom poli Holandsko, ktoré má tradične jeden z najväčších tímov.
Za svoje najväčšie súperky považuje Chladoňová ženy, ktoré v Kigali skončili v top 4 - Céliu Geryovú, Paulu Blasiovú či Eleonoru Ciaboccovú.
Jej tímová kolegyňa Marion Bunelová sa predstaví v kategórii elite, kde bude pomáhať Pauline Ferrand-Prevotovej. Francúzka si chce napraviť chuť po MS, kde aj pre slabšiu komunikáciu skončila iba na 16. mieste.
"Pretekať bez vysielačiek má svoje čaro. Každý si musí strážiť útoky, veriť inštinktu a nie sa spoliehať na tímové kolegyne alebo na pokyny z auta. Preto niekedy nevyhrá najlepšia, ale najšikovnejšia," dodala Chladoňová.
Zlato Sagana či Bašku
Slovensko sa na európskom šampionáte predstaví v 15-člennej zostave, pričom okrem štafetových pretekov neobsadí iba mužskú časovku elite.
Opäť bude v akcii Matthias Schwarzbacher, Martin Svrček, Nora Jenčušová a na rozdiel od MS aj dvojnásobný národný šampión Lukáš Kubiš.
Na pretekoch Okolo Slovenska skončil štyrikrát druhý a dobrú formu potvrdil aj na francúzskej klasike Paríž - Chauny, kde finišoval na tretej priečke.
Svetový šampionát v Rwande po dohode so zväzom vynechal, keďže na náročnej vrchárskej trati sa nechcel pretekov iba zúčastniť. O tom, aké boli ťažké svedčí fakt, že zo 165 cyklistov došli do cieľa iba tridsiati.
Kubiš sa tak o týždeň dlhšie pripravuje na ME, kde je trať tiež náročná, no predsa len má na nej väčšiu šancu bojovať o výsledok, s ktorým bude spokojný.
Slovensko v histórii ME v cyklistike získalo doposiaľ tri cenné kovy.
Najskôr vyhral v roku 2015 preteky do 23 rokov Erik Baška, o rok neskôr pri premiére kategórie elite triumfoval Peter Sagan a vlani si z časovky junioriek odniesla bronzovú medailu Viktória Chladoňová.