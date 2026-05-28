VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Švédsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Švajčiarska si vybojovali postup do semifinále na domácich MS. Vo štvrťfinálovom zápase zdolali Švédsko 3:1.
Po niekoľkých sľubných príležitostiach Švajčiarov v úvode zápasu sa v 7. minúte dostali do vedenia Švédi, keď prvú vážnejšiu akciu tímu zakončil presnou strelou medzi betóny brankára Genoniho útočník Karlsson.
O 25 sekúnd neskôr putoval za faul na Stenberga s vyšším trestom do kabín Kukan. Domáci ale dlhé oslabenie prečkali.
Dvadsať sekúnd pred koncom presilovky síce dostal puk za bránkovú čiaru Sundqvist, rozhodcovia sa ale pri videu uistili, že to bolo korčuľou.
V 14. minúte Švajčiari vyrovnali. Od modrej čiary sa trafil kapitán Josi. Domáci boli ďalej strelecky aktívnejší aj nebezpečnejší.
V 32. minúte trafil Jäger tyč, o minútu neskôr už ale vypredaná hala explodovala nadšením. Po individuálnej akcii sa presadil Malgin.
V 35. minúte rozhodcovia preminuli Meierovi päťminútový trest za faul kolenom na Sundqvista a poslali ho rovnako ako Johanssona na trestnú lavicu na dve minúty.
O chvíľu neskôr vylúčili Perssona a Švajčiari sa vo svojej prvej presilovke v zápase presadili. Po ideálnej prihrávke Hischiera ich priblížil k výhre Thürkauf.
Severania mohli znížiť v presilových hrách, proti tímu, ktorý hrá v oslabení najlepšie na šampionáte, sa ale nepresadili.
V 50. minúte skončila Meierova strela na tyčke a šance Švédov na postup do bojov o medaily tak stále žili. Zdramatizovať stretnutie ale nedokázali ani pri takmer trojminútovej power play.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
VIDEO: Zostrih zápasu Švajčiarsko - Švédsko na MS v hokeji 2026