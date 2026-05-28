    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    MS v hokeji 2026
    28.05.2026, Playoff, Štvrťfinále
    3 - 1
    1:1, 2:0, 0:0
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Švédsko na MS v hokeji 2026

    Tim Berni (vľavo) a hráč Švédska Lucas Raymond bojujú o puk počas štvrťfinálového zápasu Švajčiarsko - Švédsko.
    Tim Berni (vľavo) a hráč Švédska Lucas Raymond bojujú o puk počas štvrťfinálového zápasu Švajčiarsko - Švédsko. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|28. máj 2026 o 23:23
    Video, zostrih a góly zo zápasu Švajčiarsko - Švédsko Štvrťfinále na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Švajčiarska si vybojovali postup do semifinále na domácich MS. Vo štvrťfinálovom zápase zdolali Švédsko 3:1.

    Po niekoľkých sľubných príležitostiach Švajčiarov v úvode zápasu sa v 7. minúte dostali do vedenia Švédi, keď prvú vážnejšiu akciu tímu zakončil presnou strelou medzi betóny brankára Genoniho útočník Karlsson.

    O 25 sekúnd neskôr putoval za faul na Stenberga s vyšším trestom do kabín Kukan. Domáci ale dlhé oslabenie prečkali.

    Dvadsať sekúnd pred koncom presilovky síce dostal puk za bránkovú čiaru Sundqvist, rozhodcovia sa ale pri videu uistili, že to bolo korčuľou.

    V 14. minúte Švajčiari vyrovnali. Od modrej čiary sa trafil kapitán Josi. Domáci boli ďalej strelecky aktívnejší aj nebezpečnejší.

    Sweden's Anton Frondell, right, plays the puck away from Switzerland's Ken Jager during tha quarterfinal game between Switzerland and Sweden at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Švéd Linus Karlsson strieľa gól vo štvrťfinálovom zápase Švajčiarsko - Švédsko na MS v hokeji 2026.
    Sweden's Oskar Sundqvist, right, kicks the puck over the line against Switzerland's Janis Moser, left, and Switzerland's goaltender Leonardo Genoni, during the quarterfinal game between Switzerland and Sweden at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Pool Photo via AP)
    Švajčiarsky hokejista Tim Berni(vľavo) a hráč Švédska Lucas Raymond bojujú o puk počas štvrťfinálového zápasu Švajčiarsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu vo štvrtok 28. mája 2026.
    Švajčiarsky hokejista Roman Josi (vpravo) a hráč Švédska Rasmus Asplund bojujú o puk počas štvrťfinálového zápasu Švajčiarsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu vo štvrtok 28. mája 2026.

    V 32. minúte trafil Jäger tyč, o minútu neskôr už ale vypredaná hala explodovala nadšením. Po individuálnej akcii sa presadil Malgin.

    V 35. minúte rozhodcovia preminuli Meierovi päťminútový trest za faul kolenom na Sundqvista a poslali ho rovnako ako Johanssona na trestnú lavicu na dve minúty.

    O chvíľu neskôr vylúčili Perssona a Švajčiari sa vo svojej prvej presilovke v zápase presadili. Po ideálnej prihrávke Hischiera ich priblížil k výhre Thürkauf.

    Severania mohli znížiť v presilových hrách, proti tímu, ktorý hrá v oslabení najlepšie na šampionáte, sa ale nepresadili.

    V 50. minúte skončila Meierova strela na tyčke a šance Švédov na postup do bojov o medaily tak stále žili. Zdramatizovať stretnutie ale nedokázali ani pri takmer trojminútovej power play.

