VIDEO: Suslov bol v správnom čase na správnom mieste. Taký gól už zrejme nezopakuje

"Doteraz neviem, ako ten gól padol. Chcel som normálne strieľať, ale bol tam hráč predo mnou. Išiel som to aspoň zblokovať a trafilo ma to do hlavy. Bol to veľmi dôležitý gól," povedal Suslov po zápase.

"Tréner ma poslal na trávnik s cieľom, aby to pomohlo zmeniť priebeh zápasu. Sme veľmi radi, že sme to zvládli, ale ešte nie je robota hotová. Musíme vyhrať v Lichtenštajnsku, potom to budeme považovať za zvládnutú časť," dodal.