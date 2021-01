Bola to skutočne náhoda? V Anglicku padol exkluzívny gól

Liverpool síce natiahol svoju šnúru domácej neporaziteľnosti už na 68 stretnutí, no tretíkrát v sérii neskóroval.

Bol to najočakávanejší zápas doterajšieho priebehu súťaže, ale tí, ktorí verili v otvorený, ofenzívny futbal v štýle „hore-dolu“ zostali sklamaní.

Ak čelíte Martialovi, Rashfordovi, Brunovi Fernandesovi a Cavanimu a bez klasických stopérov neinkasujete, je to jednoznačne úspech.

O Manchester City sa v tomto ročníku hovorí a píše menej ako po iné roky a zdá sa, že tento set up Guardiolovcom vyhovuje.

Ndombele s najkrajším gólom v roku 2021

Tanguya Ndombeleho, vyše 60-miliónovú posilu z Lyonu, by mnohí mohli upodozrievať, že jeho gól na Bramall Lane bol vecou náhody, ale my si to nemyslíme.

Francúz sa v tejto sezóne zaradil medzi najlepších stredopoliarov Premier League, hrá sebavedomo a presvedčivo. Výsledkom toho bol jeho exkluzívny kúsok, ktorý môže pokojne konkurovať aj zásahu Lanziniho z októbra.

Tottenham ešte nie je vybrúsený do dokonalosti, stráca veľa dobre rozbehnutých zápasov a ostane mu asi len bitka o Ligu majstrov, ale v tíme Mourinha to určite nie je len o Kaneovi so Sonom.

Výbornú polsezónu odohrali aj Dier, Davies, Aurier a v neposlednom rade už trojgólový a ospevovaný Ndombele.