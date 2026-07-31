Newcastle prišiel o trénera. Howe sa po piatich rokoch rozhodol rezignovať

Eddie Howe
Eddie Howe (Autor: TASR/AP)
TASR|31. júl 2026 o 18:55
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Adeptom na uvoľnený post je 38-ročný Nemec.

Brit Eddie Howe rezignoval na pozíciu hlavného trénera futbalového klubu Newcastle United.

Vo funkcii pôsobil v uplynulých piatich sezónach. Klub v oficiálnom vyhlásení uviedol, že akceptoval jeho rozhodnutie a poďakoval sa mu za mimoriadny prínos.

Howe skončil pri tíme po prehre s druholigovým Bristolom 1:4 v prípravnom zápase. Z tímu po sezóne 2025/2026 odišli Sandro Tonali a Anthony Gordon, pričom neistá je budúcnosť kapitána Bruna Guimaraesa, o ktorého sa zaujíma Arsenal.

Aj tieto transfery údajne zohrali rolu pri Howeho rozhodnutí.

Podľa nemeckých médií je najvážnejším adeptom na uvoľnený post 38-ročný Nemec Matthias Jaissle, ktorý pôsobí v saudskoarabskom klube Al-Ahli.

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