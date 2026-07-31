Newcastle prišiel o trénera. Howe sa po piatich rokoch rozhodol rezignovať

Brit Eddie Howe rezignoval na pozíciu hlavného trénera futbalového klubu Newcastle United.
Vo funkcii pôsobil v uplynulých piatich sezónach. Klub v oficiálnom vyhlásení uviedol, že akceptoval jeho rozhodnutie a poďakoval sa mu za mimoriadny prínos.
Howe skončil pri tíme po prehre s druholigovým Bristolom 1:4 v prípravnom zápase. Z tímu po sezóne 2025/2026 odišli Sandro Tonali a Anthony Gordon, pričom neistá je budúcnosť kapitána Bruna Guimaraesa, o ktorého sa zaujíma Arsenal.
Aj tieto transfery údajne zohrali rolu pri Howeho rozhodnutí.
Podľa nemeckých médií je najvážnejším adeptom na uvoľnený post 38-ročný Nemec Matthias Jaissle, ktorý pôsobí v saudskoarabskom klube Al-Ahli.