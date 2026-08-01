ONLINE: Slovensko - Japonsko dnes, MS v hádzanej U18 žien 2026 LIVE (skupina G)

Slovenské reprezentantky dnes hrajú tretí zápas na MS v hádzanej žien do 18 rokov 2026. V sobotu si zmerajú sily s rovesníčkami z Japonska.
Slovenky majú už istý postup do osemfinálovej skupiny.
Kde dnes sledovať hádzanú?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Slovensko - Japonsko (hádzaná, MS žien do 18 rokov, G-skupina, sobota, NAŽIVO)
MS U18 - ženy 2026/2027
01.08.2026 o 13:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Japonsko
Prenos
Slovenské reprezentantky v hádzanej sa na MS do 18 rokov predstavia v treťom zápase proti rovesníčkam z Japonska. Začiatok zápasu je naplánovaný na 13:00.
Slovenky sú aktuálne na čele skupiny so 4 bodmi a postup do ďalšej fázy si zabezpečili už v predstihu. V prvom dueli zdolali Brazíliu 33:25, následne Angolu 33:11.
Japonky tiež obe stretnutia vyhrali. Na úvod si poradili s Angolou 39:19 a potom aj s Brazíliou 31:27. V tabuľke im patrí druhá priečka.
Slovenky sú aktuálne na čele skupiny so 4 bodmi a postup do ďalšej fázy si zabezpečili už v predstihu. V prvom dueli zdolali Brazíliu 33:25, následne Angolu 33:11.
Japonky tiež obe stretnutia vyhrali. Na úvod si poradili s Angolou 39:19 a potom aj s Brazíliou 31:27. V tabuľke im patrí druhá priečka.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.