Infantino má prvého vyzývateľa. Šéf CONCACAF zvažuje kandidatúru na post prezidenta FIFA

Predseda severoamerickej futbalovej konfederácie CONCACAF Victor Montagliani zvažuje, že na budúci rok pri voľbe prezidenta FIFA vyzve Gianniho Infantina.
Neotrasiteľnú pozíciu doterajšieho šéfa federácie by mohol oslabiť plán predať podiel na svetových šampionátoch súkromným investorom, ktorý sa stretol s rozsiahlou kritikou. Napísala to agentúra Reuters.
FIFA napokon od zámeru upustila.
Infantino, ktorý vedie FIFA od roku 2016, bol doteraz jediným kandidátom.
Už pred oznámením kandidatúry mu vyjadrili podporu juhoamerická (CONMEBOL), africká (CAF) a ázijská (AFC) konfederácia.
Ale s plánom na ďalšiu komercionalizáciu futbalu narazil.
FIFA v utorok zverejnila plán na predaj podielu z komerčných práv na majstrovstvách sveta mužov, žien, mládeže i klubov súkromným investorom.
Tí by mali v dcérskej spoločnosti získať 20 percent a zaplatiť za ne 4,2 miliardy dolárov (89 miliárd korún).
Infantino sľuboval národným futbalovým zväzom príspevok 40 miliónov dolárov, ak do 19. septembra kontroverzný návrh podporí.
Šesťdesiatročný Kanaďan Montagliani stojí na čele CONCACAF od roku 2016.
Severná a Stredná Amerika bola spolu s Európou a Južnou Amerikou jednou z troch konfederácií, ktoré sa otvorene postavili proti plánu FIFA.
Najďalej zašla UEFA, ktorá vyhlásila bojkot svetových šampionátov.
Infantino sa vedenia FIFA ujal rovnako pred desiatimi rokmi, keď vystriedal Seppa Blattera, ktorý odstúpil kvôli rozsiahlej korupčnej afére.
Vtedy dostal švajčiarsky funkcionár prednosť pred štyrmi oponentmi. Opätovne zvolený bol bez protikandidáta v rokoch 2019 a 2023.
Na čele FIFA okrem iného presadil rozšírenie majstrovstiev sveta z 32 na 48 tímov, futbalová organizácia tiež jeho vedením zaznamenala rekordné príjmy.