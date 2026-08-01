Slovan hlási pred 3. predkolom zmeny: Proti Mjällby už s Barseghjanom, no bez Šporara

Na snímke zľava Kevin Wimmer (Slovan), Andraž Šporar (Slovan) a Alasana Yirajang (Slovan).
Na snímke zľava Kevin Wimmer (Slovan), Andraž Šporar (Slovan) a Alasana Yirajang (Slovan). (Autor: TASR)
TASR|1. aug 2026 o 10:03
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Oproti dvojzápasu s Iberiou urobili tri zmeny na každej strane.

Futbalový klub ŠK Slovan zaregistroval súpisku na tretie kvalifikačné kolo Ligy majstrov 2026/27 s Mjällby AIF.

V kvalifikačných kolách nahlasujú kluby súpisku pred každým jednotlivým dvojzápasom vo vopred uvedených termínoch.

Medzi jednotlivými kolami je možné urobiť neobmedzené množstvo zmien v zmysle pravidiel Ligy majstrov. Slovanisti o tom informovali na svojom webe.

„Belasí“ urobili na európskej súpiske oproti dvojzápasu s Iberiou tri zmeny.

Na dvojzápas s Mjällby na súpisku dopísali Tigrana Barseghjana, Adama Grigera a Manasseho Kiangu.

Naopak, zo súpisky vypadli Jurij Medveděv, Andraž Šporar a Sharani Zuberu.

Úvodný zápas vo Švédsku s Mjällby AIF je na programe v utorok 4. augusta o 18.00.

Aktuálna európska súpiska Slovana pre dvojzápas s Mjällby AIF

Brankári: Matúš Macík, Aleksandar Popovič, Dominik Takáč

Obrancovia: Kenan Bajrič, Cesar Blackman, Sandro Cruz, Samuel Kozlovský, Svetozar Markovič, Kevin Wimmer

Stredopoliari: Tigran Barseghjan, Artur Gajdoš, Rahim Ibrahim, Danylo Ignatenko, Cristian Martínez, Daiki Matsuoka, Alen Mustafič, Peter Pokorný

Útočníci: Adam Griger, Manasse Kianga, Mykola Kucharevič, Alasana Yirajang

z B-listu môžu byť dopísaní mladí hráči, narodení po 1. januári 2005 (napr. Alexej Maroš, Nino Marcelli, Matúš Tomáško, Leo Hofstädter, Dávid Balog či Robert Tománek).

Liga majstrov

Liga majstrov

    Na snímke zľava Kevin Wimmer (Slovan), Andraž Šporar (Slovan) a Alasana Yirajang (Slovan).
    Na snímke zľava Kevin Wimmer (Slovan), Andraž Šporar (Slovan) a Alasana Yirajang (Slovan).
    Slovan hlási pred 3. predkolom zmeny: Proti Mjällby už s Barseghjanom, no bez Šporara
    dnes 10:03
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