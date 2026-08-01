Slovan hlási pred 3. predkolom zmeny: Proti Mjällby už s Barseghjanom, no bez Šporara

Futbalový klub ŠK Slovan zaregistroval súpisku na tretie kvalifikačné kolo Ligy majstrov 2026/27 s Mjällby AIF.
V kvalifikačných kolách nahlasujú kluby súpisku pred každým jednotlivým dvojzápasom vo vopred uvedených termínoch.
Medzi jednotlivými kolami je možné urobiť neobmedzené množstvo zmien v zmysle pravidiel Ligy majstrov. Slovanisti o tom informovali na svojom webe.
„Belasí“ urobili na európskej súpiske oproti dvojzápasu s Iberiou tri zmeny.
Na dvojzápas s Mjällby na súpisku dopísali Tigrana Barseghjana, Adama Grigera a Manasseho Kiangu.
Naopak, zo súpisky vypadli Jurij Medveděv, Andraž Šporar a Sharani Zuberu.
Úvodný zápas vo Švédsku s Mjällby AIF je na programe v utorok 4. augusta o 18.00.
Aktuálna európska súpiska Slovana pre dvojzápas s Mjällby AIF
Brankári: Matúš Macík, Aleksandar Popovič, Dominik Takáč
Obrancovia: Kenan Bajrič, Cesar Blackman, Sandro Cruz, Samuel Kozlovský, Svetozar Markovič, Kevin Wimmer
Stredopoliari: Tigran Barseghjan, Artur Gajdoš, Rahim Ibrahim, Danylo Ignatenko, Cristian Martínez, Daiki Matsuoka, Alen Mustafič, Peter Pokorný
Útočníci: Adam Griger, Manasse Kianga, Mykola Kucharevič, Alasana Yirajang
z B-listu môžu byť dopísaní mladí hráči, narodení po 1. januári 2005 (napr. Alexej Maroš, Nino Marcelli, Matúš Tomáško, Leo Hofstädter, Dávid Balog či Robert Tománek).