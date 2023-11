VIDEO: Rekord bol blízko, zmaril ho špicar. Experti analyzovali Vlhovej chybu

LEVI. Ak by došla do cieľa, atakovala by náskok zo sobotňajšieho slalomu v Levi.

Petru Vlhovú však z pretekov vyradil špicar pred nájazdom do spodnej časti zjazdovky. Z víťazstva sa napokon teší Američanka Mikaela Shiffrinová.

„Bola tam terénna nerovnosť. Trochu nahodila päty a na agresívnom snehu jej inak zareagovali špičky. Išla tesnú stopu a hodilo jej špičku lyže,“ zhodnotila expertka Eurosportu a bývalá lyžiarka Eva Kurfürstová