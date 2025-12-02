Slovenský šport dostáva historicky najväčšiu podporu, tvrdí minister Huliak

Minister cestového ruchu a športu Rudolf Huliak vyhlásil, že vznik samostatného ministerstva bol správny krok a že sa mu podarí splniť všetky úlohy z programového vyhlásenia vlády.
Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii, na ktorej spolu s predsedom správnej rady Fondu na podporu športu (FnPŠ) Radoslavom Heclom a riaditeľom Národného športového centra Vladimírom Baluškom informovali o podpore športu na Slovensku za uplynulé obdobie.
Slovenský šport podľa ministerstva dostáva historicky najväčšiu podporu. Rekordné investície smerujú do športovej infraštruktúry, talentovanej mládeže, kolektívnych športov aj do prípravy olympionikov.
Podľa šéfa rezortu išlo od vzniku ministerstva do športu za dva roky o 167 miliónov viac ako tomu bolo predtým.
„Preto považujeme vznik samostatného ministerstva športu za správny krok. V minulosti bol šport často prvou oblasťou, ktorá trpela pri každej kríze. Príkladom sú škody spôsobené pandémiou COVID-19, ktoré cítime dodnes.
Dnes je situácia iná. Podarilo sa nám obhájiť záujmy športu a zabezpečiť, že nebude znášať negatívne dôsledky konsolidácie. Do športu smerujú rekordné zdroje, aj vďaka výkonnosti TIPOSu a nadvýťažkom z lotérií,“ uviedol minister.
VIDEO: Huliak o podpore športu v roku 2025
Huliak vyhlásil, že od príchodu nového vedenia ministerstva idú do športu rekordné finančné zdroje a že ministerstvo uplatňuje regionálny princíp a šport i infraštruktúru podporuje vo všetkých častiach Slovenska.
„Čo je však dôležité povedať už dnes a je jasné, že sa nám podarí splniť všetky úlohy z programového vyhlásenia vlády,“ uviedol.
V roku 2025 putuje do športu viac ako 191 miliónov eur, čím sa investície od vzniku ministerstva dostávajú na historické maximum.
Medzi nosné oblasti patria projekty Generácie OLYMP, ktorých cieľom je podpora a príprava športovcov na budúcoročné zimné hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo ale aj na olympiádu 2028 v Los Angeles. V prvom prípade je to cielená podpora deviatich zimných športov a viac ako 50 reprezentantov v hodnote 1,7 milióna.
V druhom sa počíta s podporou športovcov v 20 športoch a 30 odvetviach v objeme 1,435 milióna eur, s každoročným rastom financovania. Ambíciou je zdvojnásobiť výpravu oproti Parížu 2024.
VIDEO: Radoslav Hecl, predseda správnej rady FnPŠ
Ďalším z cieľov Generácie OLYMP je podpora kolektívnych športov, pilotný projekt zahŕňa volejbal, hádzanú, basketbal, vodné pólo a florbal v celkovej sume milión eur, garantovaná je na štyri roky.
Ďalšími oblasťami sú podpora šport detí a mládeže na školách, rekonštrukcie telocviční v obciach do 5000 obyvateľov, výstavba troch atletických hál vo Zvolene, Košiciach a Martine v celkovej hodnote 25 miliónov eur a podpora významných športových podujatí.
V rokoch 2024 až 2026 by malo ísť 14 miliónov eur na 168 významných športových podujatí. Fond na podporu športu tento rok prerozdelil 60 miliónov eur a darí sa mu znižovať investičný dlh na športovej infraštruktúre.
VIDEO: Vladimír Baluška, riaditeľ Národného športového centra
„Dostali sme viac ako tisíc štyristo žiadostí o podporu projektov o zhruba 700 miliónov eur. Schválené boli projekty v hodnote 230 miliónov. Verím, že v budúcnosti uspokojíme aj tie dve tretiny žiadateľov, ktoré čakajú na to, aby mohli príspevok využiť,“ uviedol predseda správnej rady fondu Radoslav Hecl.
„Národné športové centrum je zamerané na štyri základné piliere – diagnostiku, mladých športovcov, vzdelávanie a projekty. V kategórii elit je momentálne 87 športovcov a v projekte IŠT je 115 talentov. Naším cieľom je tento počet rozširovať. V uplynulom roku športovci NČ priviezli 38 medailí z vrcholových podujatí,“ povedal Vladimír Baluška.