Popradský mladík sa v extralige rozbehol, ťaží aj zo spolupráce s rovesníkom

Dvadsaťročný krídelník ALEX ŠOTEK sa po dvoch rokoch v Slovane vrátil domov do Popradu a v tejto sezóne sa solídne rozbehol. Po 18 zápasoch má v štatistikách už 10 bodov za 4 góly a 6 asistencií.

Hráte v tretej formácii s rovesníkom Markusom Suchým. Ako vám vyhovuje spolupráca s ním?

Myslím, že nám to na ľade funguje, aj fanúšikovia to vidia a verím, že to bude pokračovať a budeme ešte lepší.