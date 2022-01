To boli skoky! Padol aj brankársky rekord

NEW YORK. Raz za čas sa v NHL objaví brankársky kúsok, ktorý býva označený ako "kandidát na zákrok roka". V noci zo soboty na nedeľu sa do pomyselnej nominácie zaplietli rovno ďalší dvaja kandidáti.

Jeden z nich dokonca prekonal rekord. Zach Fucale sa v drese Washingtonu stal brankárom, ktorý svoj prvý gól v NHL inkasoval až po 138 odohraných minútach a siedmich sekundách. Je to najdlhší čas v histórii súťaže bez inkasovaného gólu od začiatku kariéry brankára.

"Je to skvelé, nevedel som to," reagoval brankár. "Bol to dobrý zápas, ale aj tak sa hnevám na seba za ten gól, čo som pustil."