VIDEO: Divák napadol brankára Arsenalu. Sme zhrození, reaguje klub súpera

Jednoducho neprijateľné

Brankár Arsenalu bol kľúčovou postavou pri výhre svojho tímu 2:0. V zápase predviedol sedem úspešných zákrokov.

„Fanúšikovia Spurs na mňa kričali celý zápas a ja som im to oplácal. Brali to športovo, no jeden fanúšik sa ma snažil trochu udrieť do chrbta. Je to škoda, pretože to je len futbal. Našťastie sa nestalo nič drastické. Koniec má trpkú príchuť, ale keď sa vrátime do šatne, určite si víťazstvo užijeme,“ pre Sky Sport povedal brankár Arsenalu Aaron Ramsdale.