Nie sú na ihrisku, ale robia futbal nezabudnuteľným! Hlasujte za svoju Hviezdu v tieni

Niké vyhlásilo pátranie po Hviezdach v tieni, srdciarov, ktorí milujú šport a nezištne pomáhajú svojim klubom. Môžu to byť správcovia, tréneri, maséri, kustódi, alebo aj oddaní fanúšikovia, ktorí okrem fandenia robia aj čosi navyše. Nájdeme takúto hviezdu v podtatranskom mestečku Svit?

Jeho meno je František Budzák, no nikto mu nepovie inak ako Ferko alebo Ferko masér. Masérom sa František stal hrou osudu, ktorý ho nikdy nešetril. Už v mladosti mu zistili problémy s vnútroočným tlakom a zakázali dvíhať ťažké predmety. Bohužiaľ, natrafil na človeka, ktorý to považoval za výhovorku a za trest mu dal naložiť celý vagón ťažkými vrecami. Ferkovi sa potom zrak zhoršil natoľko, že skončil v ústave pre slabozrakých v Levoči. Stal sa ekonómom, zvukovým technikom, no keďže zrak strácal postupne viac a viac, rozhodol sa na odporúčanie svojho lekára pre dráhu maséra.

Ako sa Ferko dostal do Iskry Svit? Za maséra ho školili na súkromnej škole v Prahe, kde získal dobrú kvalifikáciu. No keď sa chcel odísť za lepším zárobkom do zahraničia, potreboval prax so športovými masážami basketbalistov. Skúsil to teda v Iskre. Tam však maséra mali. Ferko sa však nevzdal a otvoril si prax 50 metrov od klubu. A jeho prvým klientom sa stal dnes významný bývalý hráč klubu Pažický. Ferkovi postupne začali pribúdať športoví klienti, až napokon začal s klubom spolupracovať napriamo. A dnes táto spolupráca trvá už 30 rokov. Zahraničie sa nekonalo.

„Zažil som ho ešte ako aktívny hráč, keď sme hrali prvú extraligu,“ spomína tréner mládežníckeho družstva Stanislav Seman. „S Ferkom boli vždy dobré skúsenosti. Vždy nám pomáhal, keď bolo treba. Je to vlastne taká duša družstva, ktorá už vlastne patrí k inventáru svitského basketbalu. Za to, čo všetko pre tento klub urobil – nielen za masáže – mu patrí veľká vďaka.“

František Budzák svoju prácu skutočne robí poctivo a odborne. Je zvyknutý tvrdo pracovať. Svojho času, keď okrem klubu pracoval ako podnikový masér aj v Chemosvite a Tatrasvite, urobil ročne aj 4000 masáží! Vždy sa snaží pomôcť a nikoho neodmietne.

„Členky, kolená, zápästie a chrbtica,“ vymenúva Ferko problémové partie hráčov. „Veľa prípadov či úrazov viem vyliečiť ja a dám vedieť trénerovi, či a kedy bude hráč v poriadku. Keď to nejde, na rad prichádza náš klubový lekár.“

A kde vidí Ferko najväčší problém?

„Nedostatočná rehabilitácia. Mladí by si zaslúžili nejakú plaváreň, lebo ono po čase sa to ukáže, keď sa oddych zanedbá. Úrazov je potom viac,“ varuje masér.

Samozrejme, okrem toho, že Ferko dbá o zdravie a relax klubových hráčov, záleží mu aj na ich športových výsledkoch. Keď sa raduje klub, teší sa aj on. Je hrdý na úspechy svitského basketbalu, ktoré odrážajú poctivú prácu celého klubu. Niekedy sa ho aj žartom pýtajú: Ferko, no ako to vidíš?“ A on veselo odpovedá: „Vieš, že slabo. Po zápase ti poviem.“ Ale keď vyhrajú, svoju radosť Ferko neskrýva. Do haly zoberie svoje elektronické klávesy, zmení sa na šoumena a hrá tak, že z neho svojho času americká návšteva zostala v nemom úžase. Ako mnohí ľudia so zrakovým postihnutím, aj on miluje hudbu. Spolu s partnerkou dokonca tvoria kapelu a hrávajú spolu na svadbách. Aj preto tú svoju ešte nestihli, napriek tomu, že sú 30 rokov spolu a majú dve dcéry. Radšej dajú prednosť iným. A inému. Šport alebo hudba. Pre Ferka voľné víkendy jednoducho neexistujú.