Líder z Denveru nestačil na Phoenix, Miami si posilnilo šance na play off

NEW YORK. Basketbalisti Miami zvíťazili v noci na piatok v NBA na palubovke Philadelphie 129:101 a posilnili si šance na postup do play off.

Ústrednými postavami Heat boli Jimmy Butler a Tyler Herro, obaja zaznamenali 24 bodov. San Antonio v historicky prvom dueli profiligy v Austine zdolalo Portland 129:127.

Miami vyhralo tretí duel za sebou a dva pred koncom základnej časti máú stále šancu na zisk šiesteho miesta vo Východnej konferencii, ktoré znamená istotu osemfinále play off.

"Snažíme sa byť konzistentní, hrať každý zápas s rovnakou energiou. Kdekoľvek skončíme medzi postupujúcimi, bude to v poriadku. Veríme si," povedal Herro.