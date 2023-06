VIDEO: Nezištne pomohol kolabujúcemu súperovi. Toho potom diskvalifikovali

Nielen verdikt federácie, ale aj výsledok bol pre Slovincov krutý. V konečnej klasifikácii im na tretie miesto chýbalo len pol bodu.

Ak by Botolin prišiel do cieľa sám, Slovinsko by preskočilo Litvu a mohlo by oslavovať postup do najvyššej kategórie.

Aj napriek tomu, že táto udalosť neskončila kvôli rozhodnutiu komisie šťastne, dokázala, že športový svet dokáže denne písať príbehy, ktoré ukazujú ľudskosť.