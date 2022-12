Vianočná prestávka? Nie, v NBA sa hrajú prestížne zápasy, tradícia má už 75 rokov

Prvý Vianočný zápas sa odohral už v druhom ročníku profiligy. 25.12. 1947 vtedy proti sebe nastúpili mužstvá New Yorku Knicks a Providence Steamrollers. Knicks napokon doma zvíťazili pomerom 89:75, v lige pôsobia dodnes. Klub ich súperov však onedlho zanikol.

Mimo tejto výnimky sa ale NBA podarilo vytvoriť pevnú tradíciu. Skutočnú prestíž začali tieto duely získavať najmä v závere šesťdesiatych rokov 20. storočia. Vďaka čomu? Veľkú zásluhu na tom mali televízne prenosy vo významných televíziách.

Prvý zápas v národnej televízii sa vysielal v roku 1967. Duel Los Angeles Lakers a vtedajších San Diego Rockets bol vysielaný na obrazovkách ABC. Neskôr sa pridali aj ďalšie kanály a napríklad CBS vysielala v roku 1984 zápas miestnych rivalov, New Yorku Knicks a New Yersey Nets, teda dnešný Brooklyn.

Americký krídelník Bernard King vtedy síce nastrieľal úžasných 60 bodov, no ani to nestačilo na víťazstvo, keďže jeho spoluhráči v drese Knicks dali spolu menej bodov než on sám. Tento bodový zápis je však stále platným individuálnym rekordom.