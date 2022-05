Mám tie najvyššie ciele, hovorí pred DFN 7 svetová šampiónka Veronika Smolková

Na podujatí DFN 7 nebude chýbať ani súboj nežného pohlavia. Vo Zvolene uvidíme v akcii veľký talent slovenského MMA VERONIKU SMOLKOVÚ . Tá má na konte svetový titul asociácie GAMMA a pred sebou veľké plány. Súboj so Silviou Ambrušovou tak bude ďalšou skúškou na jej ceste k vrcholu.

Po psychickej stránke viem, že som veľmi silná osoba. Stretla som sa v živote ako so šikanou tak aj s inými problémami, o ktorých ešte nie som pripravená hovoriť.

Hodnotím to asi tak, že sa maká ďalej. Je to nič oproti tomu, čo ma ešte v živote čaká, keďže mám tie najvyššie ciele.

Ja ale robím iba to, čo milujem, čo ma napĺňa a robí skutočne šťastnou. A všetko ostatné sú už bonusy k tomu, že to robím od srdca.

Mnohí vás považujú za budúcnosť slovenského MMA a vaša hviezda stále viac rastie. Pociťujete to tak aj vy?

Sú veci, na ktorých musím popracovať, keďže môj jediný nepriateľ som ja. Občas je vo mne veľmi veľa emócii a je to ťažšie, ale všetko, čo sa mi v živote zatiaľ stalo, tak malo byť. Vyformovalo ma to v sebavedomú a silnú ženu. A v dobrého človeka.

Som na seba hrdá lebo viem, čo ma to všetko stálo, ale žiaden nos hore nemám. Môj osud mi len doprial to, koľko som do toho vložila.

Nedávno ste si pripísali ďalšiu výhru na podujatí Noc Gladiátorov. Ako ste vnímali tento duel?

Pred tým zápasom som pociťovala menšiu zodpovednosť, keďže som vyhrala MS v MMA Striking, ale potom som si povedala, že nemôžem na seba robiť zbytočné tlaky. Idem robiť to, čo milujem a idem ukázať, čo je vo mne a čo som natrénovala.

Vás už onedlho čaká náročný duel na veľkom podujatí DFN 7 vo Zvolene. Ako prebieha príprava na tento súboj?

Príprava prebieha v plnom prúde ako skoro po celý čas, keďže mám zápas takmer minimálne raz za mesiac. Na súboj sa veľmi teším, keďže mám pred väčším publikom príležitosť ukázať, čo je vo mne.