Valábik o spornom faule: IIHF hrá mŕtveho chrobáka, pretože sa jedná o Slovensko a nie o Kanadu

BRATISLAVA. Zlá tretina, slabé presilovky a zodpovednosť, ktorá padá na mladé ramená. Slovenský výber po troch zápasoch na majstrovstvách sveta vo Švédsku sedí niekde medzi optimizmom a realitou. Informácie o MS v hokeji 2025 (prehľad) Štyri body zo zápasov proti Švédsku, Slovinsku a Rakúsku nenapľňajú očakávania o ideálnom štarte, no ani ich nevylučujú zo šťvrťfinálových výpočtov.

Hokejoví experti Boris Valábik a Ondrej Rusnák v podcaste Hokejový BOSS rozobrali, čo zatiaľ ukázali Slováci na ľade, prečo je zlyhanie s Rakúskanmi väčšie ako len jedna smolná akcia, a čo musí prísť, aby sa udržal postupový sen pri živote.

Najhoršia tretina dekády Zápas proti Rakúskanom ukázal, ako zverenci Vladimíra Országha doplatili na slabý vstup. V úvode sa nevedeli dopracovať k strele a za súperom zaostávali v každom hernom aspekte. „Najhoršia prvá tretina, akú si pamätám za posledných desať rokov," povedal moderátor Stanislav Benčat.

Slovenský tím pôsobil zaspatý, fyzicky aj mentálne nepripravený a v korčuľovaní zaostával. „Extrémne agresívne napádanie troma hráčmi hlboko za bránu, to sa len tak nevidí," uznal Valábik. „Rakúšania veľmi dobre vedeli proti komu hrajú. Vedeli, že hrajú proti mladému tímu. Rakúska striedačka spravila veľmi dobrú prácu. Zacítili, v čom je súper slabší. Myslím, že nás v tomto smere prekvapili a aj našu obranu,“ pridal sa Rusnák.

Hra v druhej a tretej tretine vyrovnala, ale hráči nedokázali využiť momentum, ktoré si vytvorili, nepretavili ho do rozhodujúceho gólu a v nájazdoch neuspeli. VIDEO: 28. epizóda podcastu Hokejový BOSS

Ja som rozhodca, ja mám pravdu Kritický moment? Podrazenie Michala Krištofa v nájazdoch. „Je to extrémne frustrujúce prehrať takýto dôležitý zápas takýmto spôsobom. Kam sa pozerali rozhodcovia? A ešte povedali, že hráč najprv zakončil a až potom bol faulovaný. Je to mimo môjho zmýšľania a chápania. Nemôžeš byť hokejista, ak nevieš nahrať hráčovi. A takisto nemôžeš byť rozhodca, ak si nevšímaš v nájazde jeden a pol veci, ktoré máš na starosti. Prehrať na medzinárodnej úrovni takýmto spôsobom je extrém.

Aby však na konci dňa toto rozhodnutie nerozhodlo o postupe do štvrťfinále. IIHF hrá mŕtveho chrobáka, lebo sa jedná o Slovensko a nie o Kanadu," hodnotil Valábik. „Ja som bol po zápase nahnevaný. Aj reč tela rozhodcov vyznievala klasicky – ja som rozhodca, ja tu mám jediný pravdu a už som sa rozhodol. Možno sme mohli zohrať väčšie teátri, ale nič by to asi nezmenilo. Snáď nás to nijak neovplyvní na psychike a práve naopak sa pomstíme proti tomuto rozhodnutiu športovou cestou,“ pridal sa Rusnák.

Aj napriek zjavnej krivde však experti upozorňujú, že prehra sa "neuvarila" len na tom. Slabá prvá tretina, zlyhanie v koncovke, nevýrazné presilovky a nedostatok sebadôvery rozhodli viac ako jeden zlý verdikt. „Nájazdy nám zápas neprehrali,“ zhodli sa všetci.

Tlak na Dvorského rastie Najväčšia pozornosť fanúšikov sa aj naďalej upiera na Dalibora Dvorského. Deväťnásťročný účtočník, ktorý mal byť spasiteľom, zatiaľ skôr hľadá svoje miesto. Aj preto po tréningu zostal na lade dlhšie a trénoval streľbu navyše. „Nie je mu to jedno. Je to zodpovedný chalan a vie, čo sa od neho očakáva," zhodli sa experti. „Verejnosť urobila z Dvorského lídra. Kde však chytí sebavedomie? V zápase asi ťažko, radšej si to vyskúšal na tréningu, kde si dal niečo extra, čo cítil, že potreboval. Je to práve efektivita streľby. Je to dobrý signál,“ uviedol Rusnák.

Dalibor Dvorský. (Autor: SPORTNET - OSCAR LARSSON)

Valábik si dobre pamätá, ako to je byť mladým hráčom s očakávaniami. Na MS 2009 pricestoval ako najvyššie draftovaný hráč. „Je rozdiel, keď ideš na turnaj ako defenzívny obranca a keď máš byť ofenzívnym ťahúňom. Podľa mňa hral dobre. Má veľmi šikovnú strelu. Vie vystreliť bez prípravy podobne ako Gáborík. To, že ostal na ľade dlhšie, je ukážka toho, že sa chce zlepšiť. Spolu s Honzekom sa dostávali do šancí a je vidieť, že si na ľade rozumejú. Ja tam nejakú extra galibu nevidím. Áno, je to mladý hráč, od ktorého si sľubujeme góly a bude platný pre slovenskú reprezentáciu dlhé roky. Je jasné, že víkendoví šoféri alebo fanúšikovia hokeja budú jeho výkony na MS kritizovať. To je súčasťou. Kritizovali aj Gretzkého a Ovečkina,“ vysvetľoval bývalý obranca.

Presilovky ako slabina Presilovky, kde by mal byť Dvorský hlavným strelcom, zatiaľ nefungujú. „Každý super ho má zmapovaného a vedia, že od neho hrozí veľké nebezpečenstvo. Majú na ňom hráča, ktorý mu nenechá veľa priestoru. To je obrovský kredit pre devätnásťročného chalana," chválil Valábik Podľa Rusnáka hľadáme recept na presilové hry už roky. „Puky sú často 10 – 12 metrov od bránky. Ani teoreticky sa nemajú ako odraziť na dorážku, pretože nie je pred bránou nikto. To je zle," hodnotil.

Chýbajú šikovní obrancovia na modrej, chýba strelecký inštinkt a predovšetkým tlak do bránkoviska. Gól Regendu proti Slovincom – dorážka spoza clony pred bránou – je presne to, čo Slovákom chýba. „Možno je čas prestať vymýšľať schémy a prosto to hodiť na bránu." Lotyšsko, Rakúsko alebo Slovensko? Stredajší zápas proti Francúzsku má byť jasným triumfom. „Ak chceme postúpiť, musíme nad nimi vyhrať. Hoci aj škaredo. Ale vyhrať," apeloval Benčat.

V skupine, kde Švédi a Kanačania vyčnievajú, Fíni hneď za nimi, sa postup láme medzi Slovákmi, Lotyšmi a Rakúšanmi. Lotyšsko je nevyspytateľné, no zatiaľ nie presvedčivé. „Francúzov zdolali, ale herne to nebolo presvedčivé. Navyše ich hviezda Daugavinš má za sebou pol roka pauzy," pokračuje moderátor. Rakúsko pôsobí energicky a hrá s rýchlosťou, ktorá robila problémy aj favoritom. „S nimi budeme bojovať o postup," predikoval Valábik. V tomto boji však môže rozhodnúť jeden bod, jedná chyba alebo jeden neodpískaný faul v nájazde.

Na Francúzov treba vyletieť Zápas proti Francúzom ukáže, či sa zverenci Vladimíra Országha otriasli z prehry. „Ak sa na nich vyletíme ako Rakúšania na nás, máme šancu ten zápas rozhodnúť už v prvé tretine," povedal Benčat. „Áno, musíme využiť našu rýchlosť. Nevieme sa udržať na puku, máme málo fyzických hráčov, ktorí by dokázali zvládnuť súboje a udržať si puk. To by však hráči mohli zmeniť v súboji s Francúzskom. Som presvedčený, že vyhráme tento duel,“ pokračoval Rusnák.