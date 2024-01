Svetový šampionát juniorov je na konci. Dnes večer nás čaká posledné stretnutie na podujatí vo Švédsku. Vo finále si zmeria sily domáca reprezentácia s hokejistami USA.



Oba tímy prešli základnými skupina prakticky bez chyby. Švédi padli až v poslednom vystúpení proti Fínsku po nájazdoch, Američania zas porazili všetky tímy a jediný bod stratili s Českom.



V play-off mali oba tímy náročné prekážky. Štvrťfinálové súboje mali dva odlišné obrazy. Švédi sa stretli so Švajčiarmi, s ktorými sa vytrápili a zvíťazili 3:2 po predĺžení. Naopak, USA predviedlo čistú prácu a Lotyšov porazilo vysoko 7:2.



Včera oba tímy zohrali svoje semifinálové stretnutia. Švédi išli do akcie ako prví a dokázali pretlačiť Čechov výsledkom 5:2, hoci bolo po štyridsiatich minútach ešte 2:2. Američania predviedli výborný obrat proti Fínom. Ešte do polovice prehrávali 0:2, no potom dokázali strhnúť výsledok na svoju stranu a severanov vyradili výsledkom 3:2.