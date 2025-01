Ako storočná ešte predvádzala rozštep. Zomrela najstaršia olympijská víťazka na svete

BUDAPEŠŤ. Bola aktívna takmer až do samého konca. Na vlastnej koži zažila hrôzostrašné momenty dvadsiateho storočia, no stále prekypovala dobrou náladou.

Vyrastala v blahobyte, jeho otec bol spolumajiteľom konzervárne a mäsokombinátu, no prišla druhá svetová vojna.

Dozvedela sa, že vraj vydaté ženy neodvezú do koncentračných táborov, tak sa narýchlo zosobášila so svojím trénerom Istvánom Sárkányom. Táto informácia však bola mylná, Ágnes sa napokon musela skrývať pod falošným menom Piroska Juhász.

Svoj debut pod piatimi kruhmi tak absolvovala až v roku 1952 v Helsinkách ako 31-ročná. Mnohí už ju odpisovali, lebo už aj v tej dobe to bolo pre gymnastku vysoký vek. Získala však štyri medaily, zlato v prostných, striebro s družstvom a bronz na bradlách a s družstvom s náčiním.

Bola nominovaná už na olympijské hry v roku 1948 v Londýne, no tesne pred odchodom si roztrhla väzy v členku.

Ágnes sa vrátila k športu, ale situácia jej rodiny sa veľmi nezlepšila. „Komunisti moju mamu nezobrali do našej bývalej továrne ani ako robotníčku,“ rozhorčovala sa.

„Keď za mnou prišli ostatné dievčatá, že som vyhrala prostné, bol to obrovský zážitok. Bol to druhý najkrajší moment môjho života – dokopy boli tri,“ spomínala v rozhovore Ágnes Keleti.

Ten prvý zažila počas výletu v pohorí Börzsöny, kde sa prechádzala „s dobrým kamarátom“ v jesennom lese. „Padajúce listy, nádherné farby, fantázia. Zrazu ma objal a privinul si ma k sebe. To bolo celé. No bolo to nezabudnuteľné,“ opísala krátku chvíľu šťastia.

Bolo verejným tajomstvom, že jej idolom bol komunistický šéf športu István Kutas, no uňho rozvod a s ním spojený škandál neprichádzali do úvahy. Bol veľký straník a „socialistická morálka“ niečo také nedovolila.

Samotná Ágnes Keleti o tejto láske po prvý raz hovorila v knihe, ktorá vznikla pri príležitosti jej stých narodenín v roku 2021.

Keď na majstrovstvách sveta v Moskve nedostala body, aké si zaslúžila, išla sa sťažovať za Kutasom. „Tí prekliati Rusáci,“ začala, no Kutas to nechcel počúvať. Gymnastku tak radšej vášnivo pobozkal.