Neúčasť Ruska a nový bodovací systém sľubuje vzrušujúcu šou, zlato môže získať každý

Jedna vec sa však nezmenila. Napriek odvážnemu kroku Medzinárodnej plaveckej federácie, ktorý umožnil účasť mužov, zostáva súťaž stopercentne ženská, keďže žiadna krajina nezaradila do svojich družstiev mužov.

Rusko získalo zlato v tímovej súťaži aj v súťaži dvojíc na každej z posledných šiestich olympiád, čo je úžasná séria, ktorá sa tiahne od hier v Sydney v roku 2000, ale vo Francúzsku sa končí, keďže Rusko a Bielorusko neboli pripustené na OH po invázii na Ukrajinu vo februári 2022.

Pódium na neolympijských medzinárodných podujatiach však zaznamenalo zmenu aj vďaka novým bodovým kritériám, ktoré majú odstrániť subjektivitu pri hodnotení.

Umelecké plávanie, predtým známe ako synchronizované plávanie, nasledovalo príklad krasokorčuľovania, ktoré po škandále s rozhodcami na olympijských hrách v Salt Lake v roku 2002 prepracovalo svoj systém bodovania.

Podobne ako v krasokorčuľovaní, nové, matematickejšie bodovanie zahŕňa požadované prvky so stupňami náročnosti. Samostatná porota hodnotí umelecký dojem, napríklad choreografiu a muzikálnosť.

"Náš tím bol veľmi nápomocný pri pozdvihnutí systému, aby bol šport vzrušujúci a zábavný," povedal agentúre Reuters Adam Andrasko, výkonný riaditeľ umeleckého plávania USA.

"Takže to, čo uvidíte teraz, sa absolútne nepodobá tomu, čo ste videli na posledných olympijských hrách. Je to dramaticky rýchlejšie. Je to dramaticky vyššie lietanie. V zostavách je oveľa viac kreativity.

Nechcem zavrhovať prácu, ktorú odviedol ktokoľvek pred týmito hrami. Ale vďaka systému stupňov náročnosti to teraz trénerom umožňuje posúvať hranice, ako to vidíte v mnohých iných športoch."