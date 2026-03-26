Baráž o MS vo futbale sa začína. Kde sledovať zápas Slovensko - Kosovo?

Na snímke futbalisti Slovenska. (Autor: TASR)
Sportnet|26. mar 2026 o 09:35
Pozrite si, kde môžete sledovať zápas Slovenska s Kosovom v baráži o MS vo futbale 2026.

Slovenskí reprezentanti začínajú očakávanú baráž o MS vo futbale 2026.

Zverenci trénera Calzonu na domácej pôde v Bratislave vyzvú Kosovo. Duel je na programe vo štvrtok 26. marca 2026.

Slováci budú v prípade postupu čeliť vo finále baráže víťazovi duelu Turecko - Rumunsko, taktiež v domácom prostredí.

Samotný zápas povedie rozhodcovský tím z Nórska na čele s hlavným arbitrom Espenom Eskasom. Fanúšikovia si budú môcť stretnutie pozrieť v priamom prenose na stanici STVR Šport.

Kde sledovať baráž o MS vo futbale v TV?
Pre oba tímy pôjde o historicky prvý vzájomný súboj. Zatiaľ čo Slovensko sa snaží vrátiť na svetový šampionát po účasti v roku 2010, Kosovo bojuje o vôbec prvú účasť na veľkom turnaji.

Kosovo si miesto v baráži vybojovalo druhým miestom v kvalifikačnej skupine, keď na víťazné Švajčiarsko stratilo tri body.

Reprezentácia z Balkánu patrí medzi mladšie tímy na medzinárodnej scéne, keďže členom FIFA a UEFA je od roku 2016.

