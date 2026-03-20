Turecko pôjde do baráže s oporami. Hlavnou hviezdou stredopoliar Realu Madrid

V nominácii tureckej futbalovej reprezentácie na baráž o postup na tohtoročné MS nechýbajú ťahúni.
Tréner Vincenzo Montella predstavil svoj výber v piatok, jeho tím čaká zápas proti Rumunsku a v prípade postupu sa stretne s úspešnejším z duelu medzi Slovenskom a Kosovom.
Zraz je na programe v pondelok 23. marca o 10.00 SEČ v Národnom tréningovom a vzdelávacom centre TFF Hasan Dogan v Rive.
V kádri je 30 hráčov vrátane Ardu Gülera, stredopoliara Realu Madrid. Okrem neho nechýbajú ani útočník Kenan Yildiz z Juventusu Turín, ľavý obranca Ferdi Kadioglu z Brightonu či krídelník Baris Alper Yilmaz z Galatasaray Istanbul.
Spomedzi nominovaných slovenských reprezentantov pôsobia v Turecku kapitán Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul) a stredopoliar László Bénes (Kayserispor),. To môže prísť „sokolom“ vhod, keďže kouč Montella povolal polovicu hráčov z tamojšej súťaže.
Slováci a Turci sa v prípade postupu stretnú siedmykrát v histórii, piaty raz v ostrom zápase a premiérovo od februára 2012. V prípravnom dueli vtedy „sokoli“ utrpeli so súperom jedinú prehru v pomere 1:2 na jeho pôde, okrem toho majú na konte štyri výhry a remízu.
Pre Turkov by bol postup na MS premiérový od roku 2002, kedy obsadili tretie miesto. Slováci sa pri jedinej účasti (2010) prebojovali do osemfinále.
Širšia nominácia Turecka
Brankári: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahce Istanbul), Muhammed Sengezer (Basaksehir), Ugurcan Cakir (Galatasaray Istanbul)
Obrancovia: Abdülkerim Bardakci, Eren Elmali (obaja Galatasaray Istanbul), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahce Istanbul), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Rím)
Stredopoliari: Atakan Karazor (VfB Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter Miláno), Ismail Yüksek (Fenerbahce Istanbul), Kaan Ayhan (Galatasaray Istanbul), Orkun Kökcü (Besiktas), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Útočníci: Aral Simsir (FC Midtjylland), Arda Güller (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray Istanbul), Deniz Gül (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus Turín), Kerem Aktürkoglu, Oguz Aydin (Fenerbahce Istanbul), Semih Kilicsoy (Cagliari Calcio), Yunus Akgün (Galatasaray Istanbul)