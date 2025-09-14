Gajdošová skončila v Karlových Varoch medzi dvadsiatimi najlepšími. Dunajská tesne za ňou

KARLOVE VARY. Slovenská triatlonistka Romana Gajdošová obsadila 20. priečku na nedeľňajšom podujatí Svetovej triatlonovej série (WTS) Medzinárodnej triatlonovej únie (ITU) v Karlových Varoch.
Za víťaznou Britkou Beth Potterovou zaostala s časom 2:08:16 o 6:04 min. Diana Dunajská sa umiestnila na 26. priečke so stratou 10:39 min.
Druhá skončila Američanka Taylor Spiveyová (+13 s), tretia finišovala Nemka Lisa Tertschová (+55).
Svetová triatlonová séria ITU - Karlove Vary
ženy: 1. Beth Potterová (V. Brit.) 2:02:12 h, 2. Taylor Spiveyová (USA) +13 s, 3. Lisa Tertschová (Nem.) +55, ..., 20. Romana Gajdošová +6:04 min., 26. Diana Dunajská (obe SR) +10:39