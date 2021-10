Rus tri roky nebude súťažiť. Je prvý športovec, ktorý prišiel o výsledok z posledných OH

Poľanskj mal pozitívny test na EPO už pred olympijskými hrami počas tréningovému kempu vo Vladivostoku. Stalo sa to päť dní pred jeho súťažou v Tokiu, na ktorej sa ešte stihol zúčastniť. Výsledok odobratej vzorky bol známy až po olympijských pretekoch mužov.

Trest pre Poľanského platí do 10. augusta 2024, čiže nestihne triatlonové súťaže na OH 2024 v Paríži. V čase jeho očistenia bude chýbať do konca olympijských hier vo francúzskej metropole už len jeden deň.



Počas profesionálnej triatlonovej kariéry Poľanskij vyhral dvoje preteky a dovedna šestnásťkrát sa ocitol na pódiu pre troch najlepších. Na OH 2016 v Riu de Janeiro obsadil v súťaži mužov 31. miesto.